東方日報C1：彭于晏福星變奇兵　爛尾作離奇「回魂」

彭于晏及唐嫣主演、洪金寶執導電影《福星旅行團》於2018年拍畢後，一直未有上映，近期卻有一套卡士跟該片完全一樣的電影出現，但故事內容完全不同，疑有人將《福》片改頭換面推出，彭于晏無端由去旅行變成「奪寶奇兵」！記者致電洪金寶，他承認《福》片的確出了問題，但不方便多說。

電影世界無奇不有，電影爛尾、超支超拍而一套變兩套，屢見不鮮，隨時戲外比戲內更奇情！2018年，由洪金寶掛帥的電影《福星旅行團》在河南安陽取景拍攝了25天，主演包括彭于晏、唐嫣、梁家輝等，元華、元秋、錢小豪則有份客串，陣容相當吸引，可惜該片至今依然未見上映。

洪金寶：是有問題！

不過，近期有一部同卡士、同導演的電影《天珠傳奇》在多個內地影視平台公布將於今年上映，並且有一條有梁家輝、李修賢、洪金寶及疑似彭于晏的宣傳預告片曝光，該片拍得十分矇朧，只見疑似彭于晏的男子以一敵三，期間更有翻騰踢腿，雖然動作利落，但所吊的威吔清晰可見，製作相當粗糙，令人質疑該預告片應不是出自洪金寶之手，翻查資料，更發現他沒執導過《天》片！記者就此事致電了解，問到是否出現甚麼問題？洪金寶透過短訊回覆：「是有問題所以不能多說。」記者再問有關演員以及會否訴諸法律等問題？他只表示：「對不起，真的不想多講。」

驚爆拍咗25日遭擱置

《天》片演員名單有錢小豪與元華，錢小豪透過經理人回應指只客串過《福》片，並無演過《天》片。而身在外國的元華受訪時爆出更驚人的內幕，他指的確答允拍攝《福》片，但該片拍了25日便停工，其實他連《福》片也沒拍過：「呢套戲好似拍咗25日就擱置，我冇拍過，其他嘢就唔知道。」如今《天》片演員列表有其名字，問到會否追究？他幽默回應：「依家科技先進，可能會有我都唔出奇，依家返內地隔離太多日喇，好麻煩。（唔打算追究？）清者自清，遲早會水落石出。」

日前內地更有消息指懷疑有人將爛尾的《福》片刪減，及拼湊成《天》片當新片推出，網上亦有大量有關《天》片用各種方法集資的消息，整件事都相當撲朔迷離。觀乎兩套電影的故事簡介，明顯南轅北轍，若傳聞屬實，彭于晏與唐嫣等由故事圍繞旅行團的喜劇福星電影，齊齊被「賣豬仔」變了「奪寶奇兵」去奪取千年天珠，可謂相當騎呢！

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