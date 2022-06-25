戴耀明為達目標 　狂操Body求機會

繼互動式微電影《食腦喪B 喪屍生死決》後，「食腦三子」何廣沛、郭子豪和方紹聰（奶仔）將推出短篇網絡劇系列《六頁子》，並邀請多位不同界別藝人一齊參與拍攝，並因應各藝人嘉賓的個人經歷和價值觀，為他們度身打造一齣專屬的微電影。首集《六頁子》主角是擔演過無數角色的戴耀明。

1991年透過「亞洲電視藝員訓練班」正式開展演藝事業的戴耀明，用了超過30年時間一直堅持自己的演員夢。與日本漫畫主角「一拳超人」「撞樣」的他，在劇中受訪坦言為了當上「男一」，一直以來在演藝路上犧牲不少，並如那漫畫主角一樣「每日做100吓掌上壓、100吓SitUp及跑10公里」，目的是為了「操Fit自己」。演員路並不好走，但對於戴耀明而言，「演員」這一份工作卻令他感到自豪，他亦表示很享受這一份工作。

至於度身訂造之微電影中，戴耀明化身「明哥」與飾演「節目助理」的奶仔以及變身成「化妝師」的何廣沛分享如何成為一個「成功的演員」，更把奶仔和何廣沛的糗事「擺上枱」，並鼓勵二人「做人唔可以太平淡，要挑戰自己，要搵啲嘢搞！」但奶仔誤會了當中的意思，最終錯失與佘詩曼拍攝的機會，「悲劇」收場！內容都頗為搞笑。