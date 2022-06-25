特戰榮耀︱楊洋無端變炊事兵　意外捲入毒案大追捕

由內地頂流小生楊洋以及人氣花旦李一桐主演的內地軍旅劇《特戰榮耀》開播以來好評不斷，播放量至今勁破24億，該劇將於6月30日起，逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播映。

劇集關於楊洋飾演的燕破岳由不合群的新兵變成優秀武警特戰隊員的熱血軍旅故事，情節緊湊，看得人熱血沸騰，劇中有不少大型槍戰、追逐圍捕及打鬥場面。劇集開首講述武警獵豹突擊隊成員燕破岳奉命出動營求臥底探員，跟匪徒展開水陸激戰，期間燕破岳中彈受傷，憶起5年前他作為新兵入伍的種種往事。燕破岳與好友蕭云杰（孟阿賽飾）一齊入伍，初入伍的燕破岳在訓練中已表現出超卓體能及身手，期間二人與另一新兵呂小天（蔣龍飾）一齊進行夜間軍事練習，誤上猛虎特勤連的軍車，並偷偷加入演習，竟以奇招為特勤連勝出。三人終於順利畢業成正成為武裝警察，卻被分到特勤連的炊事班，燕破出岳雖不滿但只能服從。初出茅廬的他們無意間遇到外逃毒販，要進行追捕，在敵我人數懸殊下展開鬥智鬥力的槍戰。

除了劇情引人入勝外，楊洋的拚搏演出令劇集錦上添花。楊洋在劇中完全豁出去，所有動作場口皆親身上陣，拍攝期間，他曾被電線杆砸傷腳，臉還被飛出的斧頭割傷，但他仍堅持負傷拍攝，非常敬業。他自言即使穿上防彈背心，被打子彈擊中還是疼到五臟六腑，每根骨頭像斷了一樣，其中一幕爆破戲更是看得人膽顫心驚，吊着威也的楊洋不停往前奔跑，但他四周已經有多處炸點爆炸，整個場面看來觸目驚心，楊洋事後憶述當時的他已經感到身體發麻，甚至覺得心臟可能會驟停，由此看出製作如何逼真及認真。另外，楊洋在劇中還要真食蟲，當中一幕講到在野外作戰期間沒有糧食，軍隊要就地取材，以蜜蜂、蟬、蟬蛹、麵包蟲、草蜢、蛇及螞蟻卵等充當食物，楊洋等演員不單要試食全蟲大餐，甚至還吃了烤蜈蚣。