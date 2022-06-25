《雷神4》全球首映禮　基斯漢斯禾夫見到「小雷神」勁High

漫威超級英雄電影一部接一部，《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）票房大殺四方後，另一超英大片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）緊接上映！而影片前晚（23日）美國荷里活舉行全球首映禮。

除了「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）出席之外，在今集中化身成「女雷神」的金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）、「星爵」Chris Pratt、「女武神」Tessa Thompson以及被指在片中搶晒鏡頭的男星基斯頓比爾（Christian Bale）亦有現身首映。就連近期主演過賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的美國男星Miles Teller都有神秘現身，他出現即被Fans狂集郵。其實Miles之前亦主演過超英片《神奇4俠》（Fantastic Four），在片中他飾演「神奇先生」。而基斯在紅地氈上滿場飛，Chris同Tessa合照時，百厭的他做「攝石人」。期間他亦遇上打扮成迷你版「雷神」的小Fans，他即擺出有趣的表情與他合照！