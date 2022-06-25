散熱必備！百變冰粒爽到底

雨天退去，連日的大太陽及高溫，讓大家感受到夏日的威力。要冰涼一夏，自然少不了凍飲，不過冷飲的保冷時間不長，加冰又會溝淡味道，，品酒人士愛用的不锈鋼冰粒現在有變奏版，台灣有不少外形趣又有「料」的可重用冰粒，而且均通過SGS檢測，可安心使用。

第一款是來自主打台灣大理石居家飾品「奇鈺家居」的大理石冰粒，以及大理石冰球，前者有白、灰、綠、粉4色，尺寸為 2.3 x 2.3 x 2.3 cm，而後者則有白、灰、粉3色。以天然大理石製作而成的冰粒及冰球，只需放在冰格冷凍3-5小時即可使用，保冷時間約40分鐘。第二款則是來自玉石品牌「好石在」，其推出以天然墨玉製作而成的醇酒玉，有「醇化酒品」、「淨化飲品」及「環保冰塊」功效，只需短短1-2分鐘就可以轉化烈酒的辛辣，把26種微量元素釋入酒中，帶來醇厚且溫順的口感，放入冰格中2-4小時，就可達到冰鎮飲品的效果。除了正方形的冰粒款，還有「中」、「發」、「白」麻雀款，開枱啦！

最後一款是來自以台灣蛇紋石為創作主素材的品牌「Verde」，以蛇紋石推出了正方形冰粒及恐龍冰粒，惟蛇紋石內含硅酸鎂，不建議用於紅酒、可樂、檸檬汁及其他酸性飲品中，以免造成表面侵蝕。如果想了解多一點，不妨到Pinkoi找一下，夏日炎炎有可重用冰粒作伴，凍飲可冰爽到底，還可以打卡呃Like添！