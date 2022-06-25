曾比特為港台微電影唱主題曲有感而發　遺憾未能與父親擁抱

由藝人孔德賢、譚耀文、康子妮、車婉婉合作為港台拍攝《出發2022》原創微電影系列之《手錶》今晚播映，故事講述青年受殉職爸爸的遺物所啟發，滿載着濃濃的親情，眾星分享與家人的相處，孔德賢與戲中主角家寶一樣，小時候由爸爸陪伴成長：「爸爸有陪我踩單車，好多嘢都係佢示範畀我睇，同做我嘅榜樣，我同家寶一樣當爸爸係偶像。」

康子妮在戲中飾演單親媽媽，她直言要拿捏這個角色很不容易，她參考不少電影作品，作為媽媽她都會盡力配合兒子，幫他們圓夢，她透露目前兩個兒子也做着自己喜歡的事，其中一個更想向音樂路進發，她以過來人身份跟兒子分享這方面認識，又會為他介紹身邊的音樂人朋友。譚耀文指父親是個沉鬱，但內心積極的人，他說：「我仲記得佢臨終前送畀我嘅《菜根譚》一書，教我做人做事要走得更遠。」

阮德鏘和車婉婉在劇中飾演經營茶餐廳的夫婦，他們有感新一代的父母與孩子相處時，適宜保持開通、友好的關係，阮德鏘表示自己不像上一代，愛用鼓勵的方式與女兒對話。婉婉希望兒子BBQ將來遇上人生逆境時，可以像她一樣把「挫折」當成「障礙」來訓練自己：「只要不放棄，遇到挫折後站起來，前方必定有出路。」

歌手曾比特（Mike）則負責唱主題曲，Mike表示10歲喪父，跟戲中主角一樣，自幼由母親照顧，他說：「我5歲由內地來港同家人團聚，爸爸當時工作好忙，見面機會唔多，遺憾從未同佢擁抱過，淨係記得兒時佢有畀我騎膊頭。」他指曾媽媽父兼母職從無怨言，若不是當初她鼓勵Mike報名參加電視台的選秀比賽，支持他向夢想進發，他也不會成為歌手。