孖朴海日康城宣傳新片　湯唯難得談老公：佢英文好叻

內地女星湯唯與韓國男星朴海日早前憑韓國名導朴贊郁執導的新片《分手的決心》出席康城影展，韓國人氣主持Jae Jae在當地與他們錄影訪談節目《文明特急》，節目於昨晚播出，湯唯與朴海日分享拍攝過往作品的趣事，又跟觀眾介紹《分》片。

湯唯於2011年與韓星玄彬合演韓片《晚秋》，因而與韓國導演金泰勇認識，兩人於2014年結婚，現時育有一女，Jae Jae談到在拍攝《晚》片時不少人擔心湯唯與金泰勇因為語言不同而很難溝通，有報道指兩人是用眼神做共同語言，所以不用翻譯幫手，湯唯即否認他們是用眼神來對話：「導演英文講得很好，是我提議直接用英文溝通，他曾經在澳洲留學，英文當然說得好，大家都受騙了，對不起。」

問到拍《晚》片時是否真的素顏上陣，湯唯便自爆其實當時有化妝：「導演說最好甚麼妝都不要化，當時的化妝監督就給導演看了不同的造型，他選的那張照片看起來沒有化妝，其實化得很濃，我們都偷笑了。」

談到決定接拍《分》片的原因，湯唯指第一次看到拍檔朴海日的照片便很喜歡，她坦言要用韓文演戲的確很難，但她覺得導演和演員的眼神很溫暖：「讓我覺得我可以不用害怕，儘管去。」她笑言因為要花時間學韓文，所以沒時間管理農作物：「沒有人澆水了，雜草叢生了。」而《分》片有不少戲份是在韓國全羅南道順天市的松廣寺拍攝，湯唯指他們每天早上5點起床與僧人食早飯，吃得十分開心：「走的時候食堂的人送給我一箱鍋巴，我今次過來宣傳也有帶。」