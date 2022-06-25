高質肉食選擇多　食肉獸可別錯過

對食肉獸來講，無論是燒烤、火鍋，燜、煮、燉、焗等菜式，都希望以肉做主角，坊間亦不時推出分量十足的肉類主菜或套餐，讓食肉獸盡情吃，大呼啖啖肉最過癮！

扒房全牛祭

想鋸扒，多款扒類選擇的扒房似乎較適合，旺角新派扒房Lab Eat Bistro近日推出全牛祭菜單，餐廳選用美國365天穀飼天然牛肉，內裏有不同牛肉部位選擇，包括特選級牛臀上蓋扒、牛板翼扒、慢煮24小時美國穀飼小牛扒等，客人揀選心水部位後，可以配自家製的特濃紅酒汁、煙熏海鹽及香草牛油汁或阿根廷香草醬，配菜方面，客人加指定價錢，可從薯蓉、番薯薯條、普羅旺斯燴菜或牛油炒鮮菌等6款配菜中揀選1款任食。有靚牛肉又豈能無酒？店內新出雞尾酒群組優惠，可從4款吸睛雞尾酒中揀選2款配搭，讓品味過程更加完美。

周末歎烤肉

天氣好的時候，喜歡和家人或朋友聯群結隊去燒烤，夏天熱得要命，戶外燒烤可免則免，不過想吃烤肉，還是有辦法。堅尼地城GRAIN逢星期六、日推出Oliver’s Bottomless Weekend Roast Brunch兩小時烤肉套餐，客人可先品嘗無限量供應的前菜，包括啤酒燉香葱及百里香芝士丹麥酥、鱈魚籽三文魚熏牛肉、Pinsa 薄餅、鷹嘴豆蓉及牛油果沙律等，主菜方面，餐廳每星期會提2款烤肉選擇，如蘋果及鼠尾草醃烤伊比利亞豬Coppa、慢熏走地雞、煙熏牛腩、慢烤羊肩、M5和牛腹肉牛扒或烤鴨胸等。套裝當然少不了無限供應的配菜和甜品，吃到滿嘴肉香時，來一口迷你核桃批或蘋果批，富口感又開胃。

肉之盛宴

肉類的煮法有很多，除了牛扒，還會化身不同的成品。中環煙熏小館Meats現於晚市推出全新肉之盛宴 Meats Feast 嘗味餐單，前菜有炸魚塊捲餅、終極炸雞和鴨絲沙律，之後有阿根廷特製辣味肉腸和血腸打造的拼盤，適合配麵包食用。主菜以雜錦烤肉拼盤做主角，當中有肉眼、側腹牛扒和西班牙黑毛豬羽毛肉，3款肉類以火山石烤至半熟，外焦內嫩，吃時可蘸松露鹽、煙肉鹽或香草鹽添味，還配有薯條和野菜沙律，最後以布朗尼蛋糕作結，夠晒豐富。

逢星期二半價

坊間餐廳不時推出限定優惠，消費時更抵。Feather & Bone由6月21日至8月30日逢星期二午餐及晚餐，於指定分店推出限時「T – Bone Tuesday」優惠，客人可用堂食半價來享用澳洲草飼T-骨牛扒。駐場專業屠宰師會按客人喜好挑選牛扒和烹調，協助配搭醬汁和配菜的建議，入口鮮嫩多汁，價錢又夠抵。