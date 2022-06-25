祝文君遺作《白色強人II》3分鐘感人戲　觀眾嗌唔捨得勁心痛

郭晉安、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠演出的無綫劇集《白色強人II》近日在內地網站首播，除了一眾視帝、視后演出充滿張力，相當吸引外，網民第一集已經看到有洋蔥。

首集開播不久，觀眾已經發展已故藝人祝文君的最後演出，3分鐘感人戲令觀眾感慨萬分。祝文君年初因肺癌病逝，消息令圈中人感到突然，原來她患病已經兩年，連好友也不願透露半句，在《白II》中她飾演病人，為郭晉安倡議的的醫改發言，在3分多鐘的獨腳戲中聲淚俱下演繹，相當感人，她說：「兩年前喺我腎臟發現一個腫瘤，醫生話係良性瘤，只要做手術切咗佢就冇事，點知手術都未做，就喺身體好多地方都發現有腫瘤，當時先知患咗罕見病結節性硬化症。」

當時正患病的她演繹這段戲，自然有更深感受，講到面對病魔的無力感，更聲淚俱下，令人看得心酸：「你哋唔係我，跟本唔會體會到呢個病，對我哋兩母女折磨得幾辛，個病唔係冇得醫，係可以食藥抑制，但我冇錢買藥。人人以為我有咗BB，其實我肚裡面生滿腫瘤。係咪我哋啲穿窮人條命就唔值錢，我唔甘心，我唔想死。」隨後更因過於激動暈倒，演出相當精湛，令人懷念。

另外，在《白色強人》中擔任主角的李佳芯，結尾時扮演無國界醫生被軍人用槍指頭，生死未卜留下伏線，但續集拍攝時她正被無綫「雪藏」而無緣演出。不過，相信無綫也知道觀眾相當關心李佳芯的下落，在《白色II》去到第2集已經交代李佳芯失蹝兩年。講到馬國明望與唐詩詠結緍，但她指要等待失蹤的李佳芯回來擔任伴娘才願出嫁，馬國明說︰「咁如果佢真係返唔到嚟呢？」唐詩詠堅定地說︰「咁你就陰功，要做寡佬喇！」

雖然李佳芯人未有出鏡，但卻有份聲演，唐詩詠重聽她出事前的錄音，李佳芯說：「你知唔知呢我頭先瞓覺，發夢嗰陣夢見到啲乜？我夢到我結婚嗰日首住婚紗走入教堂，仲有一個細路女幫我做花女，原來嗰個係你同唐明個女。咁即係話，我唔會有事啦，我仲可以有命走入教堂，仲有命睇住你同唐明結婚生仔。」