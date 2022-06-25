王心凌做隊長整足11版PowerPoint　阿Sa心痛：傻瓜

內地真人騷節目《乘風破浪》最近播到去第3次公演分組，當中蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）合體成焦點，佢兩個仲係為咗加入「人氣王」王心凌組，不惜拒絕晒其他姐姐嘅要請，最終佢哋3個加埋吳謹言、張天愛演出《星星點燈》，王心凌首次擔任隊長。

王心凌喺組隊環節以高票當選新的隊長：「我會把退在背後的自己，再放大出來，請大家相信我。」而佢擔任隊長後，更展現驚人動力，一口氣製作足足11頁PowerPoint，認真向節目組和隊友講述想要咩表演、視覺創意：「當了隊長，就會覺得好像要更積極的去為大家爭取什麼，所以我就會這樣去做。」真係博到盡。

此外，王心凌又親自幫隊友安排合練時間，連排緊舞都為大家對時間，導致分心，搞到阿Sa同阿嬌忍唔住出聲，叫佢唔好咩都攬上身，可以等工作人員協助，阿Sa更話：「傻瓜！你只是做一個隊長，就不要那麼辛苦了。」事後阿Sa亦心疼表示：「她對自己很苛刻，已經要記歌詞、舞蹈，然後又要看我們的表現，又希望我們可以整齊，我覺得心凌她真的非常有責任感，她就是不想辜負她的隊員。」