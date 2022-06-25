具荷拉3年前離世　朴奎利自爆想過尋死：價值觀完全倒塌

韓國女團KARA早前迎來出道15周年，5名成員合體影寫真留念，更有消息指她們計劃出新歌慶祝，粉絲都十分期待。而隊長朴奎利昨晚（24日）亮相Channel A節目《吳恩英的黃金諮詢室》，首度公開自己的煩惱，更自爆曾因為抑鬱而想過尋死。

她坦言平時給人開朗和有自信的感覺，令她無法公開說自己的心事：「我總是覺得我不可以說出自己的短處，畢竟我是童星出身，令我從小就有這個想法，但因為總是要自己一個人解決，令我好像有了心病，很擔心別人知道我的內在的話會感到失望。」

她於2019年被爆與富三代拍拖，但男友後來卻因為醉駕而惹爭議，即使後來她已與對方分手，但仍然成為網民的攻擊對象，令她感到十分困擾：「我覺得很抑鬱，本來我不是這樣的，但因為事情都是歸咎於我，令我覺得只要我消失，一切都會好了，我總是覺得『為甚麼我要繼續撐下去呢？』，也想過去死。」

她又提到2019年11月24日自殺離世的隊友具荷拉：「我不是要埋怨她，但那時候我第一次覺得自己的價值感和信念全部動搖和倒塌下來，因為我從來沒想過有那麼多人喜愛的人會這樣離開，和我度過整個20代的朋友就這樣離去，令我想到『原來也有這種方法呢』，因為有太多獨處的時間，也無法向其他人訴說，所以就有了想死的念頭。」

吳恩英博士便指：「假如發生了這種令人心痛的事，留下來的人會感到很抱歉，這叫做『自殺模仿』，讓人感到傷心和混亂，覺得自己也要這樣做，尤其是覺得疲累的時候，會覺得非常辛苦。」當朴奎利說：「雖然這個是讓我說出自己故事的地方，但我也在想是不是說得太長了。」吳恩英便安慰她說：「你想做的都可以放心去做。」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626