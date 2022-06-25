抵玩電競機上市　時脈同廠最高

電競手機大多定價高昂，但都有例外，近月在港相當積極的POCO，新作POCO F4便是CP值最高的電競手機之一。首先它配備Snapdragon 870處理器，時脈達3.2GHz，是同廠目前最高頻率的處理器，大幅縮短遊戲加載時間及提升流暢度。透過全新升級的LiquidCool 2.0液冷散熱，散熱系統由3,112mm2蒸氣室與7層石墨片組成，以最快速度排走廢熱。

手機配備6.67吋E4 AMOLED屏幕和業界最小之一的2.76mm DotDisplay，具有120Hz刷新率及360Hz觸摸採樣率，加上1,300nits亮度及支援杜比全景聲，規格達到電競級數。電池容積則是中上級的4,500mAh，充滿電夠玩10小時遊戲，同時支援67W快速充電技術，僅需38分鐘即可充電至100%。

同場加映：電競盃即將開打