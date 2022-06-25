日式燒肉Omakase　食刁鑽食時令

日式燒肉大家應該食不少，只要肉好夠優質，便能烤出甘香肉嫩又汁豐的好滋味，大部分日式燒肉不是A la Carte就是放題式，高級烤肉店更多是A la Carte點選肉食，最近就有主打Omakase廚師發辦的燒肉店，推出限量盛合及新菜單，帶來別具驚喜的用餐體驗。

盡擦激罕和牛部位

位於尖沙咀、主打高質日本和牛及稀有部位的燒肉店「三郎。燒肉」，由於從日本購入原隻和牛如有伊賀牛、姬路牛、宮崎牛、鹿兒島牛，甚至近江牛或但馬牛等，每頸牛能分割出40個左右的燒肉部位，不少更是量少的稀有部位，套餐中的肉食多因應當中靚肉而有所不同，故以廚師發辦形式供應，全部優質靚肉，因而甚得一眾和牛愛好者及烤肉迷喜愛。餐廳於6月踏入開業一周年，於是由即日起至7月31日限量推出「和牛24盛合」（每星期限量24客、需1天前預訂），一客足有24款不同部位的和牛，包括牛柳心的「夏多布里昂」、甘香無比的「三角腹肉」、後腿膝蓋位置的「牛霖」、非常爽口的「牛草肚」等，味道與口感各有特色，一次過大飽口福！

炭燒時蔬與靚肉

位於銅鑼灣的時尚日式燒肉專門店N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine將於7月1日起，於晚市時段推出全新和牛廚師發辦菜單「ミドリ（Midori）」，用上時令蔬果食材製作，包括日本高知縣的水果茄子、沖繩苦瓜、德國白蘆筍及濃甜多汁的荔枝等，亮點之一是「特選炭火串燒配日本季節蔬菜」，用木炭明火燒烤各款食材串燒，散發陣陣炭燒香氣，層次豐富。此外，還有炭燒慢煮和牛肩胛肋眼心、火炙A5和牛冷麵，大家可以品嘗味到不同和牛部位的獨特滋味。菜單備有餐前小食、煙熏醬油漬鰹魚、和牛海膽茶漬飯、鹽烤香魚及精美甜點等，當中的菜式更會按季節及食材供應情況而有所不同。餐廳同步亦於7月1日起逢周六、日及公眾假期的中午12時至下午3時推出全新的親子早午餐菜單「きいろ（Kiiro）」，以時令蔬菜拼盤包括雞縱菌丶大黑目菇、日本南瓜、粟米等，以及各式肉食及海鮮拼盤如日本A5和牛西冷、慢煮A5和牛肩胛肉、美國CAB特級牛小掛、阿波地雞肉、大虎蝦、北海道帶子等，讓大小朋友都可按個人喜好燒製不同食材，體驗日式燒肉的樂趣。