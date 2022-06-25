本日日本：《芒亨》服裝雜貨大包圍　烤肉抱枕新還原

以討伐巨龍與巨獸為賣點、被香港Game迷暱稱為「芒亨」的人氣電玩系列《魔物獵人》（Monster Hunter），自2004年推出首作以來一直大受歡迎，更曾改編為真人版電影！於月底在Nintendo Switch及PC平台推出、將去年登場的《魔物獵人崛起》大幅擴充內容的新作《魔物獵人崛起：破曉》自然成為焦點大作，而《魔》的多款周邊商品也趁勢出籠，當中又以將遊戲中出現的烤肉化身成超大抱枕最搶眼過癮！

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Size震撼 造型逼真

有玩過《魔物獵人》系列的朋友，對於遊戲中採集生肉和烤肉的情節一定不會陌生。早前這兩件道具被相中，推出超大型的「多用途烤肉&生肉抱枕」。兩款抱枕的賣點係以實物比例打造，長闊高分別約89cm×17cm×23cm，除Size分量十足，兩款抱枕的骨頭形狀及肉塊油花均逼真呈現，讓你幻想一下當獵人的滋味。抱枕既可墊於背部，亦可趴在上面看書或打機。現可於CAPCOM官方網店預約，預定於11月發貨。各售¥16,280（約HK$944）。

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道具箱收納袋 出街好實用

新作《魔物獵人崛起：破曉》雖然還未見街，但相關的周邊產品已率先登場。焦點有以遊戲中的「支給品箱」及「道具箱」為造型推出的兩款收納袋，分別有紅色長形及藍色四方形，可以用來放瑣碎物品。不可錯過還有以接待員琪婕的袋為主題的大型收納盒，可以收藏衣物或被鋪等。與此同時，售賣電玩軟件的GEO亦推出以新魔物爵銀龍為主角的收納袋及大型收納盒，黑白用色簡約有型。還有三款以《魔》新作場景為主題的遊戲滑鼠墊，好想買齊全套。

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全新魔物 潮着上身

喜歡《魔》的朋友，相信亦不會錯過相關的主題服裝吧！於Amazon發售的CAPCOM官方服裝最近有多款旗下遊戲的潮衫推出，當中《魔物獵人崛起：破曉》便有兩個全新款式，一款以隨從艾路及加爾克為主題，另一款則採用新魔物爵銀龍為主角的單色圖案，兩款都推出了長短袖T-shirt、長袖運動衫及連帽衞衣，全部都是中性設計，當中短袖T恤更有10種顏色，想點襯都得。《魔》系列還有使用爵銀龍（彩色）及接受任務印章兩款圖案選擇。圖案短袖T-shirt各售¥3,300（約HK$191）。