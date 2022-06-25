新歌連奪8榜No.1　Edan獲古巨基大讚感情到位快上手

歌手古巨基（Leo）全新音樂企劃《I Really Love To Sing》請來呂爵安（Edan）合唱《飄流教室》，甫推出除了同時登上網上平台及音樂發燒影片的首位，更橫掃本地數碼音樂榜3個主要平台，8個榜的No.1，氣勢強勁！Edan的演唱亦大受好評，被網民大讚唱功進步。

較早前，基仔跟Edan在社交網進行直播時，劇透會有錄音花絮推出，而24日，基仔便上載錄音花絮，基仔表示約了Edan於下午2時半到錄音室，由於是首次正式合作，他預早10分鐘到場，不過當他踏入錄音室時，竟然發現Edan已坐定定。開始討論錄音的細節時，基仔表示太耐未有錄音，特別是這首當年沒有被選中作主打的歌曲，講到錄音「辛酸」，Edan坦言其中一句歌詞錄了1個小時：「印象深刻錄得特別耐係『讓每一次亦似初戀第一次』呢句，錄咗成個鐘。」歌曲最後錄了3日。

今次錄音，基仔亦身兼監製，給予Edan很多演譯上嘅引導、感情的發揮，Edan：「古Sir教咗我好多唱歌上要注意嘅嘢，比如呼吸、咬字、感情。最深刻係古Sir教我唱歌同講台詞一樣，教我用演戲嘅方式去唱，對我嚟講好有啓發性。」基仔亦讚Edan快上手：「因為可能Edan有演戲經驗，同埋唱歌其實係用把聲去造表情，只要畀咗一啲引導佢，Edan都好快做到。」今次基仔與舒文聯手監製，製作過程更是不眠不休：「mixing同mastering嗰晚，搞到朝早6點。」此外，Edan最後1天的錄音完成後，適逢當時Edan生日快到，基仔更送上有「E」字的禮服生日蛋糕，為Edan慶祝生日，認真窩心。