人氣王肖戰賣袋1分鐘售清　紅到去韓國被封第13個星座

內地小生肖戰人氣超強，和楊紫主演的愛情劇《餘生，請多指教》播畢至今，播放量超過42億，而他主演的古裝新劇《玉骨遙》未播出，官方指定播放的串流平台已錄得有超過294萬人預約收看，認真誇張！而紅到韓國的他，獲當地網友誇讚他是上天賜予最好的禮物，又指他是第13個星座：「為了讓他照亮整個世界來到地面，所以星座只剩下12座！」

現有超過30個代言的肖戰，最近和品牌聯乘合作推出皮具系列，有消息指該系列的手袋在線上發售不到1分鐘，已全部售清，更有網民稱只是40秒，賣袋的網站已癱瘓！然而是次合作肖戰是有份參與設計，他入行前是任職設計師並曾開過工作室，並愛在節日時親自繪畫送給至愛親朋。

工作浪接浪，肖戰說已沒有了夜跑的習慣，但買了健身器材在家中操練外，更說喜歡忙碌的狀態：「會讓人激發出最好的狀態，如工作量減少，不至於慌倒，可以把這些空閒的時間利用起來。我認真對待我的工作不對嗎？哪怕你再疲憊，死都得扛過去，反正我從小受到的教育就是這樣。負面的情緒自己消化，我覺得不能把這些負面的情緒帶到大眾面前。」