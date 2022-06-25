獲陳家樂求婚成功後首現身　連詩雅驚刮花婚戒錫住唔敢戴

藝人陳家樂日前以吊墨魚船P為名，在船上向連詩雅求婚成功，連詩雅（Shiga）被求婚後今日（25日）開工見人，紅粉緋緋的她，手上卻未有戴上求婚戒指，笑言因為驚刮花和遺失才無戴，現場有人叫她「陳師奶」，黃浩然亦稱呼她「陳太」，她笑着叫大家還是稱呼她Shiga。她稱求婚至今，仍然不敢相信，收到朋友的恭喜和新稱呼都反應不到，不過好開心。

問到陳家樂船上求婚過程，她一臉靦腆：「呢刻回憶仲係好意外，我仲係暈暈哋，（暈住應承？）好模糊，不過有朋友拍咗片，未正式攞番晒啲片睇，反應唔到，嗰日在場全部係好親嘅朋友。」被求婚當刻有冇喊？她點一點頭稱當時好激動，至於家樂是否喊得比她犀利時，她稱要問問家樂，她說：「因為求婚時我完全唔敢直視佢，好尷尬，原來到嗰個位係好怕醜，上台唱歌我又唔會怕醜。」

她表示對辦婚事完全冇概念，會向在疫下搞婚禮的朋友取經，做定功課，她稱因家樂忙開工，加上疫情反彈，故自農曆新年見過雙方家長之後，尚未坐低傾禮金細節，預計明年註冊。她亦與家樂口徑一致稱因幫手照顧家樂的愛犬，而經常到他家。家樂和Shiga是2019年因拍節目《12個夏天》而撻着，Shiga終承認2人因節目而認識，之後一年才拍拖，大家都是朝着結婚方向發展。問到家樂有甚麽地方吸引她，她稱與家樂有共同興趣和話題，讚他心地很好，是自然走在一起，問到最重要不是最愛你？她笑言：「呢個基本，希望係。」