聲夢2︱Gin Lee為教新人捨棄休息　姚焯菲貢獻表情包

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》一班學員將進行淘汰賽，幾位星級導師各自派出一位學員踏上舞台，並由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，現場還有25位來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，各人於每位學員演出後會即時給予綠燈（合格）／紅燈（不合格），獲得最少合格燈者將被淘汰，而一班「聲夢」畢業生亦有拉大隊到場支持一眾師弟師妹，相當有愛。

樣子酷似游嘉欣加姚焯菲（Chantel）而備受關注的Jasmine，以一襲型格黑色長裙晒長腿上陣，相當搶鏡，雖然3歲開始學唱歌劇，被不少人看高一線，但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee並不認同：「佢未撇甩13年嘅古典唱法。」Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得，不過為了Jasmine，Gin Lee趁有晚失眠，於半夜時份自拍短片及錄製語音作教材，讓Jasmine有空時跟着練習，貼心到爆。短片所見，滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶！導師如此用心，令人更期待Jasmine今集表現。

早前於無綫釋出的官方預告中一「唱」驚人的13歲Sabrina，繼續大晒驚人唱功，不但令導師Phil相當滿意，就連師姐Chantel亦聽得很陶醉，連環大晒「驚嘆表情包」之餘，還讚不絕口謂：「我起晒雞皮，我估唔到13歲會唱到咁樣。」

至於今集未有出場的女團XiX，6位成員於第二集獻唱的《Candy Ball》在網上平台登上熱門，最高排名一度殺上第3名，目前點擊率（截至早上10點）更已超過14.7萬，不少網民留言大讚XiX「進步很多」，並鼓勵她們繼續努力。