突然升呢男一！黃庭鋒博到盡操肌　難捱戒口心急着番衫

myTV SUPER踏入6周年，推出以玩弄財技為題材的原創劇《OPM》，首嘗男一滋味的藝人黃庭鋒，大讚首次合作對手湯洛雯有活力、爽朗兼搞笑，指她經常於拍攝現場講笑話幫大家提神，和她合作完全零壓力，可以舒服地以自己方式盡情發揮。黃庭鋒坦言今次的男一來得突然，他說：「試鏡時淨係知要操肌同情感大爆發，同Lucas（姚宏遠）都有除衫場口，所以操咗先，有日監製突然問我準備成點，話我應該係男主角，嗰刻真係呆咗，哈哈！」

挑戰多重心理角色

要演財技達人，多少也應有相關投資知識，但原來庭鋒乃「穩陣派」，錢向來只放銀行收息：「要有舊錢喺度我先安心，咁我都好捨得使喺食方面，我好鍾意食。（為套劇要忍口？）係呀，要Keep住身形2、3個月，平時有做Gym，但呢種去到Fit嘅操練係另一樣嘢，操之餘仲要控制飲食，油、鹽全部要少，嗰排仲戒埋飯，放飯我就自備雞蛋同白烚雞肉，拍完頭兩場即刻問導演係咪完晒除衫場口，點知導演話仲有一場，問佢幾時呀？佢答我『未知』，哈哈。」

黃庭鋒主持過不同類型節目，亦有興趣向演戲方向發展，最想挑戰多重心理角色或動作片，埋身肉搏：「拍過打戲，但我係負責畀人打，都想試吓還手，哈哈！」