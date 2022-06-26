【是日通勝】

農曆五月廿八

壬寅年 丙午月 庚戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、動土

忌：栽種、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、24、30、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：單身者不能太被動，否則難以獲得愛神眷顧。

金牛座：事業運差勁，謀事要顧大局，切忌吊兒郎當。

雙子座：不乏與人互動的機會，記得回饋幫過你的人。

巨蟹座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

獅子座：事業發展如魚得水，沒有甚麼問題可難倒你。

處女座：單身者宜換個新形象，愛情運可望直線上升。

天秤座：生活稱心如意，惟財運有點差，投資要小心。

天蠍座：運勢不過不失，宜做好本分，切勿多管閒事。

人馬座：命運掌握在自己手中，勿因運滯而妄自菲薄。

山羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

水瓶座：做事要有責任感，忌得過且過，以免犯眾怒。

雙魚座：遇到問題要冷靜，驚慌失措只會令事情惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）龍 易破財

鼠：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

牛：幹勁十足，有力在事業上接受各種挑戰。

虎：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

兔：有領導才能，身為管理者易獲下屬信服。

龍：是日沖煞，財運欠佳，沾手賭博易破財。

蛇：職場流言多，毋須太在意，宜專心工作。

馬：適合與人競爭，不服輸的精神令你佔先。

羊：凡事力求完美，壓力大增，要保重身體。

猴：正財運佳，只要努力工作，收入有保證。

雞：公務繁多，易顧此失彼，處事要分輕重。

狗：運勢一般，有破財風險，行事切忌魯莽。

豬：事業運差勁，做任何決定都要深思熟慮。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

不宜從商的面相

有些人想通過做生意、創業獲得想要的物質生活，而有些人則尋求穩定踏實的工作。通常做生意的人，多是精明能幹的人，這些能從面相看出，下面一起看看哪些人不適合做生意吧！

1.雙眼無神

眼睛是心靈窗戶，也是一個人的精氣神最集中的展現。雙眼無神的人，性格比較優柔寡斷，做事瞻前顧後，不能果斷地做出決定，容易錯失良機。若涉及股市、期貨這些投機生意，漲跌資訊瞬息萬變，不適合這類人涉獵。

2.雙目凸露

有此特徵的人通常暴躁衝動，做事不懂得三思而後行，往往只考慮眼前利益，而且沒有主見，容易跟風而行，若涉及投機生意，很大可能會得不償失。

3.鼻孔仰露

在面相學中，鼻子關係着財運。鼻孔仰露的人，一生偏財運不錯，也很有賺錢的見解，但不善於管理錢財，財來的意外，耗的也意外。投機的手法相對常人較大膽，很少去考慮後果，此類人不適合做投機生意。

4.嘴巴歪斜

一般相書云：「嘴歪之人，言詞不實。」如果一個人的嘴巴慢慢變得歪斜，嘴角看起來左右不對齊，歪斜愈來愈明顯，有這樣特徵的男人，思路易受干擾或不清晰，關鍵時刻容易做出錯誤決定，不適合涉獵股票、期貨等投機生意。