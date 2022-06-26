新劇《安娜》開播　秀智扮大話精演技獲讚

韓國「國民初戀」秀智主演的網劇《安娜》共有6集，第1及第2集於前日（24日）上架，秀智飾演的女高中生「裕美」家境貧困，一直是全校第一名的她本來夢想入讀名門大學，卻在高考4個月前被爆她與音樂老師秘密交往，被強制轉校的她為了令父母安心而謊稱自己通過大學考試，又向其他人謊稱是曾在美國留學的富家女。

秀智的父親其後去世，令她的撒謊旅程暫時停止，她其後偶然成為地產大亨女兒鄭恩彩家中的工人，只用錢來衡量別人的鄭恩彩與其父親根本看不起秀智，秀智不堪被侮蔑，最後從鄭恩彩的家中逃走，並以「李安娜」的身份開始新生活，她偽造身份和學歷，並成為大學教授，更與IT行業的年輕創業家結婚，成功進身上流社會，她甚至在舉行婚禮時也是聘請臨時演員扮父母，她的生活已經離不開謊言，第2集最後一幕講述她在升降機撞正鄭恩彩，未知她7至8年來靠撒謊得到的一切會否毀於一旦。

首兩集的劇情十分緊湊，觀眾亦對秀智的演技令人眼前一亮，而她更完美演繹10多歲到30多歲的「裕美」，網民留言大讚：「她的咬字發音進步不少，說台詞的時候感情發揮也很好」、「她是因為太靚女，所以演技被忽略了，其實她演得很好」、「所有演員都演得很好，令人看得很投入」。