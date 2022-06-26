迪麗熱巴7月「侵」日　被推第一美人勢必增粉

「新疆美女」迪麗熱巴美艷的樣子席捲日本，更一度被日本粉絲譽為「中國第一美人」，而她主演的《長歌行》現定於下月「進軍」日本，看其魅力必定海量式「增粉」。

內地女星迪麗熱巴之前與任嘉倫主演的奇幻古裝劇《馭鮫記》甚受歡迎，而她與龔俊合演、將於暑假檔播放的新劇《安樂傳》未播已贏，劇集官方指定川串流平台預約觀看人數早已衝破100萬。迪麗熱巴向來拍攝古裝劇掛帥，套套都口碑甚佳，而她與吳磊主演、於上年3月播映的古裝劇《長歌行》，開播後熱度居高不下，全網累計播放量達到27.4億！雖然她的造型因為兩條「曱甴鬚」受到狠批，但劇中她與吳磊的超高顏值及CP感完全超班，就連配角如趙露思及娃爾個個都顏值逆天，故海外劇迷反應都不俗，曾被日本傳媒譽為「中國第一美人」的迪麗熱巴，多年來都有不少粉絲，而《長歌行》現時已定於7月12日於日本播出，看來迪麗熱巴魅力繼續入侵日本，必再海量式「增粉」。

此外，日前迪麗熱巴亦跳出古裝美人框框，與佟大為合演時裝檢察類劇集《公訴精英》，此劇於日前正式煞科，劇中飾演檢察官的她，經常以黑色警察制服示人，由古裝中的溫柔美艷頓變嚴肅、精幹，眼神中往往流露堅毅。而此劇3月時於成都開機拍攝，她曾表示成都的美食都太好吃，笑言拍完這部戲應該最少肥10多磅呢！