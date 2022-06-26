東方日報C1：MIRROR攻亞博灌籃　贊助費400萬起跳

娛圈經濟逐漸復甦，演唱會尤其當旺，人氣男團MIRROR瞄準紅館後再下一城，將攻入亞博上演真人版《男兒當入樽》，勢必再掀另一股撲飛熱潮，而籃球賽的冠名贊助標明價高者得。另一邊廂，無綫王牌節目《獎門人》即將回歸，廣告客戶同樣爭崩頭，獲得海量贊助！

男團MIRROR早前宣布7月在紅館開演唱會，令全城「鏡粉」陷入瘋狂搶飛狀態，甚至有人將原價1,280元的門票炒至「癲價」賣460萬一張，引起嘩然。演唱會尚未舉行，而「鏡粉」搶飛不果的怒氣未消，亦來不及儲銀彈，但快要再展開另一輪撲飛生涯！據本報收到的消息，MIRROR將於9月上演一場刺激的公開籃球賽事，入場門票定價比演唱會更高，冠名贊助更是價高者得。

傳千五蚊入場

電台當年舉辦的《903全明星籃球賽》是城中盛事，不少天王、天后都參加過。據知一直力捧MIRROR的「叱咤」成功邀得12位成員及同門男團ERROR，於今年9月3日假亞洲國際博覽館進行一場籃球賽，有傳最貴的門票每張盛惠1,500元，價錢比MIRROR演唱會的1,280元貴飛還要高，全因籃球賽只得一場特別矜貴，勢必再掀起另一番搶飛熱！

消息亦透露今次紅星籃球賽激戰，電台向贊助商標明MIRROR及ERROR同樣全員上陣，兩隊合共16人，不少贊助商都大感興趣。盛傳冠名贊助的條件是400萬元起跳，價高者得，憑着MIRROR的人氣及號召力，贊助商空群而出，紛紛與電台洽談合作條件，而電台對外事務部回覆指：「冇回應！」

打波順勢谷劇

眾所周知，MIRROR人氣王姜濤和Ian是籃球狂熱分子，即使忙到沒時間睡覺，姜濤仍經常去街場打波，足見他對籃球的熱愛，而其隊友Ian讀中學時更是籃球校隊隊員。至於ERROR成員193曾入選南華籃球少年隊，大學期間也組過一支籃球隊，相信與MIRROR在場上勢有一番熱血激鬥！早前ViuTV開拍了以籃球為主題的劇集《季前賽》，並安排姜濤、Ian、Edan、Stanley、193及肥仔等主演，雖然未有播映日期，但相信今場球賽也絕對能收宣傳之效！

《獎門人》廣告商爭崩頭

㕦邊廂，由無綫總經理曾志偉牽頭纜的《超級無敵獎門人》，於1995年首播以來大受歡迎，其後不斷添食，推出多個不同系列，至2013年播出「終極篇」後稍作休息。適逢今年無綫55周年，闊別觀眾9年的《獎門人》早前宣布載譽歸來，並敲定於下月31日晚上首播。屆時除了「獎門人」曾志偉，「獎老」錢嘉樂及阮兆祥亦有份上陣。由於節目叫座力強勁，引發贊助商為冠名贊助展開爭奪戰，在價高者得情況下，最終以逾110萬港元跑出，商家除了繳付冠名贊助費用外，還需承包15集節目觀眾及嘉賓的獎品費用，總值逾百萬港元！此外，早前節目廣招品牌商贊助獎品，據知無綫除了收取每集象徵式贊助費外，每集禮物費用更超過25萬港元，話雖如此，但反應非常熱烈，令無綫要截龍！