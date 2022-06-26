何嘉莉出道以來最少布　安全措施做到足

受疫情影響沉靜了一陣子的品牌活動，近月逐步復甦，身為時尚界寵兒的藝人何嘉莉（Lillian），也變得活躍起來，早前她身穿Bra top露腰裙現身派對，性感度爆燈，她講笑稱可能是出道以來，穿得最少布出街的打扮，她說：「我行出街時好有壓力，腳震呀！唔係講笑，每行一步都要好小心，好彩我冇乜身材，所以都ＯＫ！」她稱事前有試身，安全措施做到足，包保冇走光，問到事前有否讓老公過目？她笑說：「佢唔介意，對佢嚟講唔算性感，（屋企嗰套仲少布）唔使講啦！」活動上她重遇老朋友謝霆鋒，她稱以前經常在公司聚會上見面，不過自從自己轉公司後冇機會見，但有留意他的動向，大讚他身型健碩，覺得他愈大隻愈有型。

提到近日頻頻出席活動感開心，愈珍惜扮靚機會，有計劃寫專欄，除了時裝主題外，也想多寫有關親子的話題。本身是三子女之母的Lillian，透露小朋友正開始放暑假，生活又變得好忙碌，疫情關係，今年繼續留港度暑，已替9歲的大仔報了多個度假營戶外活動。雖然暑假才剛開始，但她已幻想9月開學的情況，還滿心歡喜稱：「好期待9月快點來，因為到時連最細女都入埋幼稚園，我就好嘆。」