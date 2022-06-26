【心理測驗】從色彩反映內心的弱點

顏色有好多種，而個人喜歡與不喜歡，其實可以反映刻下的心情，特別是不喜歡的顏色，更直接顯示一個人的個性弱點。一個關於顏色的心理測驗，據說一針見血，極其準確，大家不妨試一試！

【問題】

請從以下9種顏色中，選出你最不喜歡的顏色。

A.紅色

B.橙色

C.黃色

D.綠色

E.藍色

F.紫色

G.粉色

H.黑色

I.白色

【結果分析】

A.易有挫折感

要是你不喜歡紅色，可見你是個不喜浮誇、張揚的人，這樣的個性，會常常讓你感到被疏離及無助，也會容易產生挫折感。

B.易陷入焦慮

比較害羞、思想過於細膩是不喜歡橙色的你的個性特質，這樣的你，常會因此而陷入自己所製造的消極，以及焦慮狀態之中。

C.易過度壓抑

不喜歡黃色的你，為人謹慎及保守，這種個性有時會令你出現過度壓抑的傾向，不願輕易去嘗試新事物。

D.易猶豫懦弱

經常會有些優柔寡斷的表現，就是不喜歡綠色的你的特質，這樣的個性會容易給人曖昧不明，甚至懦弱的印象。

E.易悲觀沮喪

若然你的選擇是藍色，你的性格會過於悲觀，生活中經常會因為一件小事而感到沮喪，造成不必要的情緒困擾。

F.易有距離感

不愛紫色的你，會對未知的人及事物抱有敵意，習慣與不熟悉的人、事物保持距離，予人冷漠的感覺。

G.易過於無趣

極度討厭幼稚的行為，就是不喜粉色之人的特點，性格耿直的你，不願看見、更不願去做一些所謂浪漫的事，會感到難為情。

H.易過於耿直

不太喜歡黑色的你，原來是正義的化身，眼裏容不下一點沙子及錯誤。過於耿直的性格會給人斤斤計較、吹毛求疵的認知。

I.易不夠圓滑

虛偽及惺惺作態是不愛白色的你最為討厭的，「小人」對你來說絕對要拉入黑名單，處事非黑即白，令人對你有不夠圓滑，做人太稜角分明的感覺。