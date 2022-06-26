【心理測驗】從色彩反映內心的弱點
2022年06月26日 10:00
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顏色有好多種，而個人喜歡與不喜歡，其實可以反映刻下的心情，特別是不喜歡的顏色，更直接顯示一個人的個性弱點。一個關於顏色的心理測驗，據說一針見血，極其準確，大家不妨試一試！
【問題】
請從以下9種顏色中，選出你最不喜歡的顏色。
A.紅色
B.橙色
C.黃色
D.綠色
E.藍色
F.紫色
G.粉色
H.黑色
I.白色
【結果分析】
A.易有挫折感
要是你不喜歡紅色，可見你是個不喜浮誇、張揚的人，這樣的個性，會常常讓你感到被疏離及無助，也會容易產生挫折感。
B.易陷入焦慮
比較害羞、思想過於細膩是不喜歡橙色的你的個性特質，這樣的你，常會因此而陷入自己所製造的消極，以及焦慮狀態之中。
C.易過度壓抑
不喜歡黃色的你，為人謹慎及保守，這種個性有時會令你出現過度壓抑的傾向，不願輕易去嘗試新事物。
D.易猶豫懦弱
經常會有些優柔寡斷的表現，就是不喜歡綠色的你的特質，這樣的個性會容易給人曖昧不明，甚至懦弱的印象。
E.易悲觀沮喪
若然你的選擇是藍色，你的性格會過於悲觀，生活中經常會因為一件小事而感到沮喪，造成不必要的情緒困擾。
F.易有距離感
不愛紫色的你，會對未知的人及事物抱有敵意，習慣與不熟悉的人、事物保持距離，予人冷漠的感覺。
G.易過於無趣
極度討厭幼稚的行為，就是不喜粉色之人的特點，性格耿直的你，不願看見、更不願去做一些所謂浪漫的事，會感到難為情。
H.易過於耿直
不太喜歡黑色的你，原來是正義的化身，眼裏容不下一點沙子及錯誤。過於耿直的性格會給人斤斤計較、吹毛求疵的認知。
I.易不夠圓滑
虛偽及惺惺作態是不愛白色的你最為討厭的，「小人」對你來說絕對要拉入黑名單，處事非黑即白，令人對你有不夠圓滑，做人太稜角分明的感覺。