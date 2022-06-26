孖許凱演《仙劍6》　「400億千金」虞書欣被嘲晒名牌無望

內地劇《仙劍奇俠傳》系列一直大受歡迎，由第1季的胡歌及劉亦菲，到第3季的楊冪及霍建華，全部都是星光熠熠，而《仙劍6》日前官宣由內地小生許凱及小花虞書欣主演，向來拿手演古裝劇的許凱，是次演出當然令粉絲期待，至於今次和虞書欣組成「仙劍CP」更引發網民熱話，因許凱向來「惹火」時有緋聞傳出，故網民笑言已買定花生坐等緋聞！

現年26歲的人氣小花虞書欣，參加內地選秀節目《青春有你2》而出道，因當時在《青2》中表現夠活潑有喜感，言行浮誇，故被網友封為「小作精」。曾為限定女團THE NINE成員的她，去年底女團解散後作單飛發展，主演的甜寵劇《兩個人的森林》以及《下一站是幸福》等更令人氣有升無減，被讚演技自然，加上未有刻意走清純路線，並間中性感，故一直被指為少有的「95後性感女神」。

虞書欣的背景一直常被談論，有指她是「400億千金」，爺爺是鋼鐵集團主席，父親搞礦產生意，身為千金小姐的她，被傳參加《青2》時常向其他選手送禮，出手闊綽外，早年拍劇集《我的奇妙男友》時雖非女一，但排場十足，自攜109套私伙衫，件件名牌！有網民笑言今次她拍古裝劇，應該打破不到自攜109套私伙衫的記錄！