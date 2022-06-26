出關贈波友厚禮　姜濤自爆生日打卡險釀人踩人意外

人氣男團MIRROR成員姜濤早前赴美工作後回港，需按防疫規定到酒店接受隔離，依家佢終於出關，估唔到佢第一時間就係去到維園籃球場會合波友及好兄弟，除咗打籃球搓波外，原來佢山手闊綽，大送珍貴復刻版籃球衫及籃球做手信，仲要多位兄弟都有份，真係收到都窩心。

不過未知係咪因為粉絲太耐冇見男神，知佢出動見人，即刻再引粉絲埋身，未知係咪太多人睇佢打波及要求合照，搞到出名錫Fans嘅姜濤，今日凌晨打出千字文，勸阻粉絲唔好再有唔理智行為，例如私下要求MIRROR成員合照及拍片等，佢自己就親眼見過有位媽媽粉絲掉低自己小朋友，就係為咗同佢合照，搞到佢都好擔心小朋友會唔見咗，仲話今年佢生日時現身打卡，險釀人踩人意外：「還記得今年我的生日，知道很多粉絲當天在銅鑼灣為我慶祝，我真的很感謝也很感動，所以拍戲結束後我也很想要在這麼重要的日子和大家打個卡合個照甚麼的。但結果就是我一下車完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險！為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全…」

深感內疚嘅佢就話自己都唔想粉絲被外界誤解係唔理智，講到明私下唔會再同佢哋合照、簽名，仲進一步勸佢哋唔好再送禮物、食物畀佢哋，除咗浪費，亦已經冇地方擺，同時又唔想粉絲嘥錢，苦口婆心嗌佢哋最多都係寫信畀佢睇就得喇。