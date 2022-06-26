健身減壓必學　5式瑜伽伸展動作

香港人返工返學經常坐多過站立，加上坐姿不正確，好容易會造成骨盆前傾、腰部線條消失、臀部肌肉麻痹及脊椎痠痛等問題。其實應趁空餘多站立，或做瑜伽動作以喚醒身體各部分的肌肉，因為運動過後會有伸展肌肉的感覺和修飾身體線條效果，而且專注運動當下更可暫時放下工作或生活上的煩惱。今次邀請了Lululemon瑜伽老師Melody Ngai教大家5組動作，每組動作保持5~10個呼吸之間就能有效鍛煉身體。

動作1：三角式

此動作主要是拉伸背部和强化核心肌群，適合瑜伽初學者。準備動作是站立姿勢，然後雙腿打開與肩膊同寬即可。接着將右手放在右腿上，左手提起朝上方伸直。身體打開延伸，頭部朝向左手。這時做到正確的三角式，就會看到腿部與手部之間形成漂亮的三角形狀。維持3~5個呼吸就可以換邊重複相同動作，切記做動作時背部不能彎曲。

動作2：戰士二式

雙腳打開約腿長的距離，雙臂伸直與肩同高呈一直線，掌心向下。右腳旋向右側，右腳膝蓋彎曲90°，左腳尖內收，呈現弓箭步站姿。頭部轉向右側，看向右前方，身體維持不變，保持挺直狀態。這個動作同樣維持住3~5個呼吸之間就可以換另一邊，注意腰要挺直，呈現90°的腿部腳底踩穩，另一腿部要拉直往另一方向延伸。

動作3：高弓箭步

從下犬式動作（雙手雙腳撐地，背部挺直抬高臀部，頭部自然垂下）開始，右腳膝蓋向臉部方向枱起。接着右腳進一步踩在雙手之間，然後吸氣時身體挺直，雙手舉高與肩膀成一條直綫，雙掌伸直相對，重心在雙腳之間。右腳此時呈現90°，左腳是伸展踮起腳尖的姿勢。最後雙手慢慢向下收，雙臂用力往後伸展身體。

動作4：樹式

首先雙腳踩穩地面，背部一直保持挺直，肩膀放鬆打開胸口，目視前方。接著擡起右腳，腳掌貼在大腿內側，靜下心來找到身體的平衡。接著雙手放在胸前合十，保持穩定呼吸然後換另一邊。樹式算是較爲初階的瑜伽動作，可以鍛煉平衡感、矯正脊椎側彎以及强化腹部力量。再進階可以將雙手向上伸展，拉伸手臂肌肉。

高難度動作5：站立拉弓式

如果以上4個動作難不到你，就可以開始進階版瑜伽動作。不過新手切記不要勉强，高手也要在指導下進行動作。站立拉弓式可以訓練身體平衡感、臀部與腿部肌肉、加强身體柔韌性。首先雙腳站在瑜伽墊上，調整呼吸後，身體及面向左方，右腳向後勾，右手向後抓起直至能夠抓到右腳，左手也同樣慢慢向後抓到右腳。胸口伸展同時調整呼吸，然後保持平衡力。

同場加映：舒適瑜伽服飾

瑜伽活動當然要搭配漂亮的瑜伽服，做完運動之後就可以對鏡打卡。超模最愛的美國運動服飾品牌Alo Yoga，最近推出多款貼身舒適又色彩豐富的瑜伽套裝，不用煩惱直接就可以襯到全套去做運動。當中最熱門單品就是不對稱線條設計的Sport Bra、可以露出腳踝的7/8高腰Leggings等，穿上後能夠修飾身材比例，令雙腿顯得更修長。