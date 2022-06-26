密密接廣告　Arin@Oh My Girl拍《還魂》進軍公仔箱

韓國女團Oh My Girl近年憑《Nonstop》、《Dolphin》及《Dun Dun Dance》吸納不少粉絲，人氣急升的她們頻頻亮相節目及大型音樂節，曝光率勁高，其中成員Arin除了曾主持音樂節目，又密密接廣告，最近更參演tvN劇集《還魂》，正式進軍公仔箱。

現年23歲的Arin是Oh My Girl年紀最小的成員，形象可愛清純、擁有鄰家女孩魅力的她獲網民選為3至4世代女團的門面代表，她於2020年7月至2021年10月與男團TOMORROW X TOGETHER成員Soobin主持KBS音樂節目《Music Bank》，獲得觀眾喜愛，更於2020年舉行的《KBS演藝大賞》中獲得「最佳情侶獎」。

她在做主持後人氣急升，帶挈她接拍多個廣告，包括服裝、遊戲、化妝品及珠寶廣告，去年更接拍只有超人氣女星才有機會拍的燒酒廣告，可見她人氣勁爆！而Arin曾於2020年主演網劇《少女的世界》，最近她就參演tvN古裝劇《還魂》，飾演大湖國最有名的名人兼陳氏家的小女兒，不少網民大讚她很襯古裝造型，製作組就指她的開朗魅力帶動拍攝現場的氣氛，更讚她的演技很穩定，希望大家多多期待。