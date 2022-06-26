小天后Olivia Rodrigo同前輩Lily Allen唱粗口歌　鬧爆美國否決墮胎權

美國最高法院上周五（24日）推翻確立女性墮胎權受到憲法保護的1973年「羅訴韋德案」裁決，由各州自行決定女性墮胎權，引起極大爭議。19歲美國小天后Olivia Rodrigo昨日（25日）於英國《Glastonbury音樂節》表演，邀請英國前輩女歌手Lily Allen上台合唱後者的粗口名曲《F**k You》，鬧爆美國最高法院法官！

Olivia表示：「判決令我大受打擊同恐懼，好多女人同女仔都會因為咁死亡，我想將以下呢首歌，送畀話我哋聽佢哋唔X理自由嘅5個最高法院法官。」Olivia繼而將5名法官逐個點名。Lily則舉起中指大叫：「我好憎你哋！」

另一在音樂節表演的美國饒舌女歌手Megan Thee Stallion亦批評美國最高法院，爆粗表示：「我嘅身體，我梗X有權選擇！」演藝圈其他發聲女藝人包括美國天后Taylor Swift與美國女星荷爾芭莉（Halle Berry），而已故美國男星保羅獲加（Paul Walker）的23歲女兒Meadow自爆2年前曾墮胎，感嘆今日女權倒退，令她心碎。