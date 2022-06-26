教主碼頭！Anson Lo後援會賀教主生日　7.7免費請搭天星小輪

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）即將在7月7日迎來27歲生日，他的後援會將聯同「天星小輪」為全港市民帶來「慈善生日月」第二擊。

去年「教主」Anson Lo生日時，「神徒」鋪天蓋地的大型應援，令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣。為了延續這項盛事，今年盧瀚霆後援會由6月27日開始，將尖沙咀碼頭外牆換上活動的主題。與此同時，在「教主」生日當天(7 月 7 日)，全港市民更可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。同時，於7月2日至7月10日期間，將尖沙咀碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有活動主題布置、「免費乘搭尖沙咀<->中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等，一同與市民分享這份喜悅，意義非凡。

盧瀚霆國際後援會希望藉著「教主」生日，透過今次「免費乘搭」活動為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物，在疫情下發放正能量， 與大眾同舟共濟。為了回饋社會，當中6月27至7月10日於商場舉辦的活動，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個活動的收入扣除成本後，將全數捐予十間本地機構。