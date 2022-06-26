【居英生活】英國多頭蝨？小學生「惹蝨」竟很常見

在2016年時，英國有位少女在家中使用去頭蝨洗髮水，卻不知它易燃，結果不小心觸及火苗，弄至嚴重燒傷，此新聞雖然令人痛心，但也令人狐疑：英國人怎會有頭蝨？出人意表的是，頭蝨在英國原來十分常見，在英國小學生活中，有同學長頭蝨，根本就像感冒般普遍，沒誰會大驚小怪；但對於「零經驗」的香港家長，如子女在英國學校「中頭獎」該怎麼辦呢？

感染者不分老少

別以為長頭蝨（Head Lice）只在衞生差劣地方才發生，更別誤會只有小孩才感染，其實頭蝨感染症（Pediculosis Capitis）是常見傳染病，只要曾跟感染者接觸，便有機會被傳染，不分年齡大小，也無關身體清潔，小學生較常長頭蝨，主要因為他們一起玩耍時較為親密，回家後同樣可傳染家人。故此若學校發出了「有同學感染頭蝨」通告，家長便該提高警覺給子女檢查，如發現子女受感染，便該按「標準程序」回家除蟲，但一般不用停學，除蟲後便可如常上學。

感染途徑及症狀

如曾接觸頭蝨感染者頭部，或曾跟他擁抱，甚至共享過私人物品，例如梳子、髮夾、頭巾、帽子或耳機等，都很有機會受感染，通常受感染後2至6星期，頭皮便發癢，小朋友會不自主地「撓頭」。頭蝨以吸血維生，個子小又畏光，不會飛也不會跳，憑肉眼細心觀察也是不難發現；最麻煩的是頭蝨卵，又細又黏，像白點般藏在女孩子的飄飄長髮中，較難被發現。

檢查頭蝨方法

檢查方法，可利用細密的金屬扁梳，把頭髮從後頸向前逆向翻動，如發現小白點，彈也不彈不掉的，可把白點拉出，並以指甲擠壓，若擠破後有液體流出，便是頭蝨卵，要馬上回家進行「除蟲」處理，並應為同住家人作頭蝨檢查。

標準除蝨程序

（一）先把頭髮弄濕，再以細密金屬扁梳把頭蝨及蟲卵刷下。

（二）以普通洗髮水清洗，並塗上大量護髮素，令頭蝨無法黏附。

（三）之後不斷以金屬扁梳重複梳頭，短髮至少梳10分鐘，長髮最好梳夠30分鐘。

在完成以上除蟲程序後，每隔4天仍要用金屬扁梳檢查一次，直至連續17天沒再感染，才確定除蝨成功；否則便要轉用「殺頭蝨」藥水，並進行2次除蝨處理，才能有效殺死頭蝨幼蟲，但切忌過量使用藥物，或混合不同藥物使用。當然，若能剪短頭髮，就更好處理。

小總結：除蝨藥不宜濫用

為降低重複感染風險，建議在家「除蝨」後要用超逾攝氏54度的熱水，浸泡梳子和髮飾用品，亦要以此溫度熱水清洗床單、衣服及毛公仔，並用高溫烘乾，最後把它們放進膠袋兩周才好使用。據知英國NHS用於治療小童頭蝨的費用，每年已超逾千萬英鎊，主要原因是頭蝨抗藥性愈來愈高，現有藥物已難把頭蝨滅絕，故此除蝨藥品實在不宜濫用。