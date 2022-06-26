DWPT技術　邊行車邊充電不是夢

DWPT即Dynamic Wireless Power Transfer的縮寫，即是一種動態無線電力傳輸技術。全球第4大汽車集團Stellantis 早前便與其項目合作夥伴，在意大利特別打造的Arena of the Future試車道，以全新FIAT 500電動車進行了多個月DWPT動態無線電力傳輸的無線充電能力測試。

DWPT 動態無線電力傳輸技術主要透過於瀝青路面下裝設線圈系統，只要配備特殊接收器的車輛在該路行駛，便可將能量直接傳輸到車上的電池。此測試一方面證明，邊行車邊充電不是夢，而且其充電效率更是跟在快速充電站充電相若，所產的磁場強度亦對駕駛員和乘客沒有影響。一方面能有助駕駛者消除里程焦慮，並支持路上零碳排和環境可持續性。廠方還表示，Maserati Grecale Folgore純電SUV亦即將參與該測試項目，以收集數據並部署詳細的性能分析。