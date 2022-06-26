泰國女星Tangmo母親收3千萬泰銖揞口費　驚爆親生媽媽可能另有其人

泰國女星Tangmo墮河身亡案件疑點重重，現在案件由最初意外改成謀殺罪重啟調查。Tangmo的媽媽Panida早前曾公開表示不再追究與Tangmo同船富豪的責任，更同意收取3,000萬泰銖（690萬港元）慰問金，還將富豪收做契仔，日前更拒絕控告與同船的5名嫌疑人謀殺罪，聲稱不想將事情鬧大，行為太離譜，引來泰國人民批評，亦令網民懷疑：「這個到底是不是Tangmo的媽媽？」

最近有消息指出，Tangmo的媽媽真的可能另有其人，引起譁然！其實Tangmo的父母早在她3歲時就離婚，媽媽Panida近年才與女兒Tangmo相認，而Panida本身是知名女星，離婚後拋棄她30年從不過問，在Tangmo成名後才母女相認，因而令她們的親子關係成疑！當時Panida拿出Tangmo的出生證明，力證她們母女關係，但被有「泰國柯南」之稱的神探大叔Atchariya，發現到當年Panida晒出的出生證明文件中，母親欄位中沒有有填寫身份證號，認為一定有問題，而網民都表示一般不會填寫身份證號，只有是居住在泰國邊界沒有身份的鄉下人，又或是海外人士，才不會填寫，但Panida是道地的泰國人，所以不可能不填寫身份證號。

其實Tangmo的身世問題早在今年3月就有媒體報道過，指10多年前有一名叫Pairat的女子因交通意外重傷，瀕死之際叫着Tangmo的名字，表示很想見到親生女兒最後一面，但Tangmo當時並不知情，而Tangmo爸爸都未做回應，直到最近此事再度被翻出來講。