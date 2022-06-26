攞命七宗罪︱孫慧雪爆外傭失聯　要求去男友家過夜

藝人孫慧雪係一子之母，藝人開工時間唔穩定，家中大小事就靠晒外傭姐姐幫手打點，不過佢都成日晒出同仔仔親子時間嘅Post，幾忙都自己嚟。但佢近日就換咗位新姐姐，今日（26日）凌晨佢向網民請教，話姐姐放假到當晚2:33am都唔返屋企，唔知應該點做，轉頭佢更爆料，原來呢位新姐姐第二次放假已去搵男朋友，仲講到明想喺對方家中過夜添！最後姐姐清晨6點終於返到，一直瞓到早上11點幾起身，又同孫慧雪講自己唔舒服所以唔返，激到孫慧雪即刻同佢「分手」。

之後孫慧雪亦大爆呢位「絕頂姐姐」嚟到開工之後，至少有攞命7宗罪，包括失聯、唔肯做家務，要求每晚都要有me time做運動等，更誇張到第一日入屋，就推咗佢屋企隻窗落街，真係睇到網友都目瞪口呆，大讚佢夠決絕，明顯姐姐唔適合照顧佢同佢屋企人。

孫慧雪社交網發文：「1.本來應該到嗰日，即第一日，佢失聯，後來再出現話前僱主幫佢搞farewell party, 所以失蹤咗一日；

2. 嚟到唔做嘢，我洗衣籃傾瀉，我哋問佢係咪唔識用洗衣機啊？，不如教你呀，佢話：我識呀，已經幫自己洗咗幾機衫，然後我先發現，係喎！晾起全部都係佢啲衫！

3. 佢嚟到第一日，要求每晚都要有me time做運動，都唔緊要，但係佢晚晚一早就自己收工，唔會再幫手，然後攞瑜伽蓆，換晒full set運動衫，做瑜伽！跟住又係洗自己啲做完運動嘅full set運動衫唔係我哋啲衫⋯⋯

4. 面試時，佢話自己好內向，唔鍾意出街，剩係會匿喺屋企，除非有緊要事要辦先出去，下午兩三點都已經會喺屋企，結果第一日放假，佢話夜晚11點先返，我哋O晒嘴，話佢interview都唔係咁講，佢話￼我鍾意匿喺￼男朋友屋企，可能我幫慣外國人做嘢囉，同你哋style唔同😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

5.佢做咗幾日，表明自己就做唔晒啲嘢㗎啦，你哋請多個姐姐嘅時候，我再同佢傾，點樣合作做你哋屋企啲嘢啦￼￼😅😅😅😅😅😅😅😅其實我屋企只得我、老公同小朋友，小朋友已經盡量自己湊，接送都係我同老公，有家教老師喺度嘅時候，佢都唔幫我哋執床，自己去咗me time🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

6. 最誇張嘅係：第一日入屋，佢用神力推咗我屋企隻窗落街！！！！真係非常好彩係，無傷到人！！！

之後佢同我講， 隻窗係自己跌咗落街￼！（註：隻窗喺工人房）

利申：我哋屋企係新裝修，仲要有驗窗，可能係之前啲姐姐整鬆咗，都唔可以完全怪晒佢嘅！不過係我人生入邊一件好難忘嘅事！

7. 叫佢幫我哋攞嘢，佢話佢攞唔到，叫我哋自己攞🤣🤣🤣🤣🤣🤣

太多⋯⋯不能盡錄！」