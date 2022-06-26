聲生不息︱糖妹炎明熹化身白衣天使　晒冷鬥飆高音

現正於無綫熱播的綜藝節目《聲生不息》，今晚（26日）播放的一集，除有眾參與歌手首度與現場觀眾一起安坐台下睇騷外，亦取消了PK環節，歌手們將根據事先在網上進行的「組隊意向調查」作參考分成8組，攜手唱出配合主題的歌曲，並請來糖妹擔任助演嘉賓。

眾多演唱歌曲，以糖妹、炎明熹（Gigi）及安崎獻唱《我的驕傲》最為吸睛。3人穿上全白色戰衣上陣，各有美態，加上現場刻意打造的燈光，令劉惜君亦忍不住驚嘆恍如看到天使。她們一開始即「晒冷」鬥飆高音，聲線清脆之餘極具感染力，配合中段的三重唱，讓人聽出耳油。惜君事後續指糖妹是「Mini陳慧嫻」，聲音與外貌均與對方有幾分相似。另一組引發高潮的組合，則為葉蒨文（Sally）與單依純的《愛是永恒》，雖然二人年齡足足相差39年，但聲線卻出奇的夾，被李克勤譽為「歌唱天花板」的依純面對前輩Sally零怯場，將歌曲高音及激昂部分演繹得完美無瑕，二人獻唱完畢即贏得全場如雷掌聲，場面相當震撼！

今晚節目還加插了全場一起做健身操環節，在李玟帶領下，一眾歌手及台下觀眾齊齊做出「踏步」、「提腿」、「揮拳」及「扭臀」等動作；當中最搶鏡的是曾比特（Mike），向來是「反應彈」的Mike，竟遭外披的西裝外套拖累，所有動作也跟得「論論盡盡」；另平時出名沉默的毛不易（毛毛），與單依純的手腳協調部分亦有待改善，毛毛更被點名要多加努力，相當搞笑。反觀前輩歌手們則活力滿滿，楊千嬅、李克勤及林子祥均全情投入去到盡！李玟更出動看家本領「扭臀」帶動氣氛，除主持之一的祖藍加入「扭Pat團」，70多歲的阿Lam竟也興起扭臀「和應」、有姿勢有實際，着實寶刀未老。