聲夢2︱Crystal成首位出局學員　Jasmine哭成淚人

TVB《聲夢傳奇2》戰情愈見緊張，獲封超班「大魔王」的趙紫諾（Sabrina），於首2集憑超卓唱功大受關注，熱門指數持續攀升！於昨晚（26日）一集，獻唱難度頗高的《說散就散》，不但聲線沉厚、音域亦相當廣，且感染力強，獲Eric Kwok 大讚：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁嘅？佢把聲好正，好厚、有啲沉同沙，希望佢唔好變聲。」最終Sabrina從25名專業評審手上獲得23盞綠燈，全場學員大表佩服，Sabrina自己亦難以置信。昨晚陷陶汰邊緣的，有之前已跌過入危險區的劉詠彤（Angel），及在網絡頗受歡迎的梁芷菁（Crystal），前者型格Look跳唱《發熱發亮》、後者則以可愛造型跳唱《I Wish》。Crystal最終因音準問題僅得8盞綠燈，成首位出局學員。

對於Crystal出局，不少學員大感意外及流淚，其中與Crystal感情要好的任暟晴（Jasmine），更是一聽到結果已哭成淚人，在後台等候Crystal與對方相擁爆喊，Crystal事後怪責Jasmine搞喊自己：「我見到Jasmine喊，我就忍唔住。我哋應承過大家唔同組唔緊要，只要可以一齊走到後啲就好。當我知道我第一個被Foul，我攬住佢諗起之前講過嘅嘢，我就忍唔住。」面對好友出局不知如何是好的Jasmine，向Crystal伸出友誼之手說：「你今晚搵我啦！」卻慘遭對方淘氣派檸檬：「我唔想見到你呀！（因為唔想喊）」2人間互動相當有愛。