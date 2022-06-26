高海寧失憶重返8歲　張振朗同居囉囉攣

女神高海寧（高Ling）迎來演技及體能大挑戰，新劇角色擁魔鬼身材，智商卻只得8歲，大量的跳躍動作令旁人都戥她辛苦。劇中她、張振朗、陳展鵬及糖妹發展四角關係，耐人尋味，相信高Ling今次大有機會問鼎視后！

高Ling、張振朗、陳展鵬及黃山怡（糖妹）等主演的無綫新劇《童時愛上你》，將於明晚（27日）9時30分在翡翠台推出。劇情交代高Ling原本是位冷酷現實的千金小姐，一次意外失憶令其智商只得8歲，隨之鬧出笑話連篇。她與振朗等發展出四角關係，回復童真的她無心插柳，令身邊人反思人生及價值觀，絕對笑中有淚。

對於高Ling的表現，監製廖晉碩讚口不絕，指其整體表現起碼有90分。據知由於要「變回」8歲，高Ling事前花了很多時間觀察小孩的舉動，正式拍攝時配合大量的蹦跳動作，消耗不少體力。失憶後的她失驚無神與振朗同居，低智卻擁有熟女外表，令振朗日夜囉囉攣，劇情灑上少許鹽花再加大量笑料。

陳展鵬「當兵」呷醋

飾演化妝王國CEO的高Ling，當初與「化妝界KOL」振朗相遇頓成歡喜冤家，及後卻發展出真感情，展鵬則是高Ling失憶前的助手。高Ling明知展鵬對她有意，卻欲拒還迎決意「收兵」，當得悉女神與振朗同居，展鵬即醋意大發！與此同時，糖妹情迷振朗，又跟展鵬關係密切……最終各人情歸何處？相信會引起觀眾的熱烈討論。

談到今次與高Ling合作，振朗謂：「高Ling真係好專業，成日想諗啲好嘢。今次佢戲份特別多，拍嘅時候都幾辛苦同吃力。我同佢演對手戲好容易爆笑，成日搞到NG，真係唔好意思。」至於展鵬不介意以「大哥哥」身份企後一步，助高Ling與振朗擦出愛火：「我好耐冇同佢兩個合作，記得對上一次佢哋仲係半新人，依家都獨當一面喇。我本身有成6、7年冇演過喜劇，今次唔使好似演劇情片咁狂操體能，真係舒服同輕鬆好多。希望我哋嘅演出能夠喺依家呢個環境下，令觀眾放鬆同有新鮮感啦！」

糖妹「獨攬」特別福利

糖妹亦表示與高Ling等拍檔相處愉快，拍畢劇集後仍保持聯絡：「我生日時明明喺條街度，佢哋都幫我買個蛋糕慶祝，好Sweet！我同高Ling喺劇入面係好朋友，所以特別多擁抱佢嘅機會，『福利』特別多，應該係所有男士都恨唔到嘅！大家唔好妒忌呀！」

袁文傑陳展鵬互相利用

袁文傑指今次「終於等到」，可與胡楓首次結片緣。他們演兩父子卻又勾心鬥角，更互相憎恨：「其中有幾場『激情戲』，我要大聲喪鬧佢。而我同尹詩沛嘅結合係一場政治婚姻，詩沛嘅角色都幾盡責，有需要會盡量配合我，只係我同佢就『冇事陳大文』，好冷淡！」

提到與「亞視之友」陳展鵬鬥戲，袁文傑表示：「過檔後今次算最大對手戲，我哋嘅關係係互相利用，我成日諗計想利用佢達成自己目的，但展鵬好有智謀，最終我反而畀佢牽引番轉頭，今次角色真係幾好玩。」

楊卓娜急救婚姻 姊妹破冰

《童》劇故事發生在高Ling的富貴之家，「雷氏3兄妹」袁文傑、楊卓娜及高Ling原本各懷鬼胎，明爭暗鬥，直至「老么」高Ling失憶後拯救自己的人生，同時亦改變了兄姐的價值觀。

楊卓娜是吳家樂的妻子，原本深愛彼此，婚後卻被迫面對殘酷現實，一度陷入婚姻危機。談到今次角色，卓娜表示：「呢個角色好完整同立體，同家樂嘅感情發展交代得好細緻。我除咗係千金小姐外，亦係漫畫創作者，性格外柔內剛兼浪漫多情。雖然因誤解而同老公發生嫌隙，導致離婚收場，但發展落去其實悲喜交集，彼此之間有太多不捨。」她本來與妹妹高Ling水火不容，姐妹最終冰釋前嫌，高Ling更助家姐挽救婚姻。

家樂對卓娜讚不絕口：「唔知點解，呢幾年Keep住有製作人搵我哋演夫婦，所以建立咗默契。卓娜除咗好戲之外，份人亦好好、好照顧劇組，就算自己唔使開工，都會請大家打邊爐，仲試過叫老公送消夜嚟，氹得大家好開心！」