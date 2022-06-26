勝利（Victory）可以帶畀人暢快興奮嘅感覺，所以好多人會傾盡全力，希望得到勝利女神嘅眷顧；同樣地，性愛都可以令人獲得快感，難怪有唔少男士都經歷過「求性（勝）心切」嘅一刻。

Victory Sex 勝完再「性」

假如一對情侶喺某件事上取得成功後，想透過曳曳嚟釋放興奮心情，呢種曳曳叫「Victory Sex」，意思係為慶祝勝利而發生嘅性愛。值得一提，情色俚語中有所謂「Victory Fxxx」，表面上好似同「Victory Sex」冇乜分別，但原來「Victory Fxxx」係指為咗證明自己仍然擁有對方而進行嘅性行為，舉例，分手後嘅情侶為證明自己仍然可以控制對方，於是繼續同對方發生性行為，所以絕對唔可以將「Victory Sex」同「Victory Fxxx」混為一談。

Victory 舉腳興奮

喺成人影片中有一招性愛體位好常見，就係女方瞓喺度擘開大腿，男方則跪喺度，左右手分別捉住女方嘅一隻腳踝，繼而進行活塞動作。由於喺性愛過程中，女方對腳呈大大個「V」字，所以呢招又稱為「大V腿」，而正式嘅名稱就係「Victory」。據性學家指出，呢一招嘅好處係可以畀男方嘅兵器能夠深入女方嘅蜜洞，有效刺激到G點，但有利亦有弊，呢招不利持久戰，因為女方長時間舉高雙腳，好易腳痹㗎！

《Victory Over De Feet》 贏在對腳

家陣脫星要走紅真係唔簡單，除咗樣要靚、波要大，仲要有一雙美腿，先至有本錢吸引到觀眾。由 四仔片廠Zero Tolerance喺2007年推出嘅《Victory Over De Feet》， 就被美國四仔迷捧為經典美腿作之一。理由好簡單，呢套由著名男脫星Mick Blue自導自演之作，搵嚟Niki Blond、Jessica Moore、Alexa Weix等脫星演出，當年佢哋都以美腿為賣點，擅長玩絲襪誘惑同令人着迷嘅腳技，再加埋影片嘅場景多元化，從戶外泳池玩到情趣浴室，所以呢套作品好受歡迎，仲喺2008年AVN、XBIZ等多個四仔頒獎禮上，獲得最佳戀足四仔嘅提名。

同場加映：《激細碼勝負下着》

講起勝利，日文中有所謂「勝負下着」，意思即係「決勝內衣」，簡單嚟講就係嗰啲可以令男士一見傾心嘅內衣，後來泛指所有出席面試、考試等重要場合時，有助提升自信嘅內衣。而好叻借題發揮嘅日本AV廠，就搞咗一套《激細碼勝負下着》嚟刺激吓觀眾嘅眼球。呢套女同系AV由Lesbian!喺2021年3月推出，搵嚟美波沙耶同麻倉優亞孭飛，兩位女優都擁有誇張嘅三圍，前者係37F-22-37，後者仲勁，有成46K-25-37！咁激凸嘅身材，再襯埋「勝負下着」，畫面真係勁養眼！