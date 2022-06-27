【是日通勝】

農曆五月廿九

壬寅年 丙午月 辛亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、祈福

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、22、31、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運一般，投資要多作評估，切忌輕舉妄動。

金牛座：平淡是福，知足常樂，不要把得失看得太重。

雙子座：事業運相對失色，遇到任何問題要保持冷靜。

巨蟹座：幸運指數排第一，財運特別好，投資有斬獲。

獅子座：心存善念，即使運氣欠佳，負面影響也有限。

處女座：運勢向好，生活無憂，穿淺黃色衫對你有利。

天秤座：毋須跟別人比較，平常心看得失，心情更佳！

天蠍座：健康運特別好，保持心境開朗，助增強魅力。

人馬座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

山羊座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

水瓶座：事業運很不錯，有能力不妨助同事一臂之力。

雙魚座：別隨意插手別人的事，保持低調可遠離是非。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）蛇 心情差

鼠：心態平和，行事穩重，易獲身邊人信任。

牛：財運不錯，但處理錢銀帳目須親力親為。

虎：春風滿面，單身者容易遇到心儀的異性。

兔：工作順利，接連收到好消息，士氣如虹。

龍：精力充沛，做事快靚正，事業取得突破。

蛇：是日沖煞，生活受困擾，內心忐忑不安。

馬：求財機遇多，宜默默耕耘，不要太張揚。

羊：頭腦清晰，做事有條理，上司刮目相看。

猴：狀態欠佳，謀事三心兩意，出錯機會大。

雞：平淡是福，今天宜低調，少說話多做事。

狗：好人緣可帶動財運，不妨多讚賞身邊人。

豬：情緒低落，抗壓力下跌，容易鑽牛角尖。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

世事紛紛一局棋，輸贏未定兩爭持

玄學風水、先賢智慧伏藏於世上，怎樣去揭露箇中真諦？作為學者要對這方面不斷去搜集資料、反覆引證，再把研究成果和眾人分享。正所謂：「山管人丁水管財」，要找到適合安居又能令自己於隨後風生水起的風水居所，一定要兼看八字，所謂命裏有時終須有。

外間看到一些資料，可作為我們學習的教材。世界第一高爛尾樓，今天成為中國天津爛尾地標，高597米，有117層而得名，當年按風水布局指導，認為數字「7」為少陽，偶數為陰而定「117」，其規模在當時進入世界前10名，達到了國際領先水準，同時創造了11項中國之最和新型專利，如今滿滿全是惋惜和無奈。這一例子給我們提供研究分析的材料，既然是頂尖風水布局，哪裏計算有誤差？今天這區的別墅樓宇都變成鬼城，可惜！

天地萬物皆有自身的邏輯和道理，萬物萬法歸一。恭敬萬物，以萬物為師，便通曉了天地。先賢留給我們的智慧，不是迷信，反觀外國大學也有所謂「環境學」，即是風水。我們的《孫子兵法》，外國人也靜心研習，當中就有一句話：「能而示之不能，用而示之不用。」

「萬事不由人計較，一生都是命安排。」這句諺語的意思是指一個人今生的命運皆是緣於前世行為所造成的，而非人力所能改變或抗衡。當人經過了努力之後，結果仍不如預期，面對這般無可奈何的事實，也只能勸慰自己轉換心境，將一切歸於天命時運，避免情緒一直陷入低潮。相反，如果人生總是順遂得意，也要感恩惜福，慶幸自己命運兩濟。由此可見，人的運氣好壞、福禍際遇，命中早有定數，不由自主。