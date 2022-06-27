東方日報C1：楊冪暗寸劉愷威：藝術家個屁！

內地「頂流女神」楊冪與男星劉愷威離婚快4年，激罕疑暗寸自稱是藝術家的前夫講「屁話」，又指愛情耗盡時毫不眷戀，雖未遇上新「真命天子」，但不愁寂寞，皆因桃花多到擋不住；談及友情時，直認朋友變了就要斷絕來往，被揣測所指是做了9年閨蜜的唐嫣。

向來都是「話題女王」的楊冪，早前亮相內地綜藝節目，分享感情及友情事時字字珠璣，絕不廢話，閒談間她突然爆Seed指「有些人」太自以為是，霸氣地說：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」雖沒有指名道姓，但有網友翻查其前夫劉愷威接受節目訪問，當時他曾表示與太太楊冪都是演員，但藝術氣質不同：「我跟太太發展的方向，其實是兩個不同的方向，我希望自己還是比較有藝術性的一點。」但補充指楊冪並非不夠藝術性，而是其商業價值較高，事後楊冪曾表示：「並不同意劉愷威的說法。」可見當時2人的價值觀早已不一樣。

除了三觀不合外，楊冪提及愛情觀時表示：「有時候，喜歡一個人就是沒辦法控制，因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」網友再對照劉愷威昔日的訪談，他曾分享與楊冪最甜蜜時，讚她很乖、很可愛，他說：「在家就是一副小鳥依人的模樣。當年說自己懷孕時，藏不住一臉的開心。」網民認為劉愷威這顆「解藥」，在2人的囡囡小糯米出世後，便已屆滿「有效日期」，導致走上婚姻破碎之路。

揀男友：冇共識才有趣

另外，楊冪於婚前或離婚後均緋聞多多，婚前的緋聞男友計有謝霆鋒、胡歌、李易峰及「死敵趙麗穎」的前夫馮紹峰，離婚後則先後跟小鮮肉魏大勛及富二代周柯宇傳緋聞。在節目中，她豪氣地表示桃花多到擋不住，但在戀愛中自己一定要當「女王」角色：「不要太多在乎對方怎麼想，先要考慮自己舒服，先愛自己，再愛對方。」她認為與男友的思想未必一定要有共識才是好：「我覺得如果身邊真的有跟你很大分歧的人，反而會覺得很有趣、很好奇。」

講緊唐嫣？變了就斷交

至於談及友情時，被問到可接受朋友離開及會否難過？她笑住說：「可以接受，不會難過。」她續細述原因，表示：「曾經很看重的朋友，突然間就變了，那就斷吧！有沒有可能兩個人的發展愈來愈不一樣，就是客觀的一些原因。」網友猜她口中所說的正是她結婚時擔任唯一伴娘、跟她有「四大古偶天后」之名的女星唐嫣，早年有傳「兩姊妹」為爭角色而不和，最終從好閨蜜變成陌路人。

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