嘉賓大細超！岑寧兒同林家謙零交流：咁熟唔使講太多

歌手岑寧兒一連4場演唱會《Home is...》昨晚（26日）完滿結束，除生母繼續撐場外，前繼母謝寧亦帶同自己父母，以及一對愛女（岑寧兒妹妹）現身，好友鄧麗欣亦於開場前趕到。岑寧兒繼續以歌會友，雖然未有熱舞及表演上作出特別驚喜，但全場依然座無虛席，完場時歌迷們更「叫極唔走」，搞到她要兩度encore，最尾清唱一曲才落幕。

是晚邀得好友林家謙擔任表演嘉賓，兩位只專心合唱，語言上未有多作交流，完曲時岑寧兒輕聲說：「多謝林家謙。」反觀前Swing 成員Jerald則特意從加拿大返港，為表妹岑寧兒擔任是次音樂總監，台上他坦言：「呢兩年我過得very tough，我真係collect咗skin（收皮），好彩有家人朋友撻番著我團火！」岑寧兒則表示今次表哥返港，絕對有「被歡迎返嚟」的感覺，兩人隨即肉緊抱抱兼合唱。

完騷後岑寧兒受訪。談到4場演出，她坦言：「如果再唱落去，我諗起碼要休息返1日先可以繼續。（頭先台上講話4個月後再開騷？）舞台上嘅效果啫，不過開騷嘅話大場細場我都會照唱。（點解對林家謙同前晚嘉賓陳蕾，有咁大分別？）我哋安排rundown，好根據嘉賓嘅個人特色。我同家謙就因為熟，所以唔使講太多，而陳蕾就安排喺「離家」嗰part前後，咁啱佢又隻身來港，大家可以傾吓。」

問到她打算如何多謝表哥Jerald，岑寧兒笑答：「我同佢唔使計，請佢食嘢囉，鍾意食乜都得。（今晚好多家人來捧場？）唔知點解大家都好鍾意mark尾場，我兩個妹仲話「拒絕劇透」，之前所有演唱會嘅消息都唔睇，希望今晚有驚喜。（唯獨爸爸冇現身。）佢唔喺香港，不過佢有睇網上直播，Jerald媽媽都係喺網上睇足兩晚。」