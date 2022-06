由荷里活影壇「一哥」湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)自上映以來一直深受全球觀眾歡迎。截至昨日(26日)全球累積票房已衝破10億美元(約78.4億港元)大關,除了擊敗漫威超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)而成為今年目前為止全球最高票房電影之外,亦成為「靚佬湯」從影以來首部10億美元票房作品!

《壯》全球勁收逾10億美元,其中北美的累計票房已高達5.21億美元(約40.84億港元),而海外市場票房亦接近5億美元(約39.2億港元),其中香港票房今日已衝破8,000萬。根據《壯》的發行公司派拉蒙電影公司透露,北美方面有看過該片的觀眾之中有超過16%看過超過一次,其中亦有4%觀眾看過影片4次或以上!《壯》上集於1986年上映時全球累計票房總收3.58億美元(約28億港元)。