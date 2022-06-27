「爵屎」再爆爭議要求撤換Admins　Edan急發千字文拆彈

MIRROR成員Edan（呂爵安）人氣爆燈，深得一班「爵屎」愛戴，惟近日卻發生歌迷內訌事件，日前Edan粉絲群組admins宣布將成立收費個人官方歌迷會，惹來大批「爵屎」不滿，翻炒昔日對admins嘅種種爭議，更重提早喺半年已要求Edan更換admins班底，希望如今Edan能夠「找數」，對此Edan亦急急「拆彈」，撰寫長文回應粉絲訴求，佢解釋保留管理員班底其實係公司嘅意思：「其實當初FC有事發生，我都即刻同公司匯報，而公司嘅feedback係唔希望我再參與任何有關FC嘅事宜，希望我專注番做好自己嘅工作，FC嘅事情就交由公司去處理，所以嗰次之後我就冇再去處理，交哂畀公司。」

佢續指：「而我得知嘅結果就係，公司唔希望我將admins們換走，因為始終牽涉到好多金錢上，保密上等等嘅問題，所以公司希望保留原有已經建立了信任嘅admins，亦希望佢哋可以成立一間公司，更好咁聚集每一位爵屎，更有效率咁運作一個Fansclub，而admins們亦承諾會盡力做好，吸取過往嘅經驗，繼續為大家服務。」又為admins護航，指考慮到admins工作量太大，才決定重整fansclub：「公司同admins們決定將會在演唱會後重整FC，招募更多admins，詳細方案將會在稍後公布，希望此舉可以壯大FC，加入更多不同的意見，有更多力量去運作，知道大家係因為愛我先會咁緊張，我亦希望FC會在未來變得更好，希望大家可以畀多啲時間公司同admins們去處理。」