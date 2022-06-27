林允演《夢華錄》被踩戲屎　網民倡罷買代言產品：冇星爺唔掂！　

內地女星劉亦菲主演的內地劇《夢華錄》播出以來，話題多多兼播放量驚人，被指為本年度最強的古裝劇，劉亦菲重振「神仙姐姐」的聲威，但是參演的「星女郎」林允卻飽受攻擊！飾演江南第一琵琶手「宋引章」的她在戲中有「吸渣男體質」，為求改變出身，兩度情陷渣男，令網民愈睇愈激氣，並入戲到聲言要罷買她代言的產品，「#林允商務被狙」成為熱搜，閱讀及討論次數超過2.3億，不過也有大批網民替林允抱不平，指大家愈討厭「宋引章」，愈證明林允成功塑造角色，太入戲而拒買代言商品，反應過激！

另外，林允被指演技不及同劇的劉亦菲及柳岩，被批來來去去都是瞪大雙眼及扁嘴這兩招，網民狠批：「這演技看得我腳趾抓地！」、「拉胯整部劇的水平！」、「沒有周星馳甚麼也不是！」有網民以劇中林允被渣男鎖住而嘲她是「鐵鏈女」外，更有網民重提林允涉欺凌同學的傳聞，然而當時林允已就傳聞提告並獲勝訴，獲賠約2.5萬元人民幣，造謠者亦公開道歉。

林允被批，網民掀罵戰，大批網民直斥有人刻意搞事：「林允的演技雖不是那麼好，人家也罪不至被你們罵鐵鏈女吧？你們看劇沒腦子嗎？角色台詞不是編劇寫嗎？」又指不能把林允和「劇齡」久的劉亦菲及柳岩比較，始終林允不是科班出身，是需要時間浸淫，更有網民鼓勵林允硬起來反擊。有傳林允初接這角色時已知不大討好，加上是「女三」，排名在柳岩之後，經理人公司曾多次反對接拍，但林允堅持接演。