韓國KOL狂瘦25kg　靠5招練出完美體態

夏日想穿無袖或露腰的清涼裝，但又驚自己肥肚腩肥手臂不好看？不用擔心，其實就算超肥都可以有辦法減到。日前有一位韓國網友Seungjin分享自己狂減25kg的經驗，由最初的肚腩凸出變到有川字腹肌，其實當中少不了一些規律的生活習慣以及減肥目標，非常有參考價值！以下從她的分享當中整理出5招，想變得健康又漂亮就不妨試試。

第1招：控制飲食定時吃飯

在Seungjin分享的減肥餐單上，可以看到她經常吃雞胸肉、綠色蔬菜和牛油果等，這些都是較低碳水化合物的食物，既可以提供身體充足的維他命，還可有效減少體脂。另外，Seungjin指出很多人減肥期間以為覺得不餓就可以不吃一餐，結果下一餐會出現更多飢餓感，然後就會吃得更多，而且還會傷害到腸胃，因此定時吃飯很重要。Seungjin自認自己很貪吃，偶爾也會吃一些碳水化合物和脂肪含量高的食物獎勵自己，這樣能夠讓自己更有動力減肥下去。

第2招：勤做運動減脂塑身

控制好飲食下一步就要搭配健身運動一起做，同樣體重的人，肌肉量高的人看起來就會更瘦。而且增加肌肉量，基礎代謝率會更高，容易養成易瘦體質，體重自然不會輕易反彈。就算在家裏而不是在健身室，Seungjin都會一有空就做運動，平時就會跑步健身。市面上有這麼多運動種類，她也鼓勵大家不妨花一點時間找到自己喜歡的運動，這樣在運動瘦身期間就會更有動力堅持下去。

第3招：小腿肌肉護理

高強度的跑步運動會形成小腿肌肉，或者想讓自己有更好小腿線條的可以練習。Seungjin分享以下4個瘦小腿動作，這些動作只需躺在地面進行，在家也能練習，做完一邊換另邊再做，就能有效改善小腿線條。

第1步：用一邊腳的膝蓋按摩另一邊腳的小腿肌肉，方向是前後來回按摩。

第2步：伸直其中一條腿，腳掌轉動畫圈。

第3步：其中一條腿擺在地上彎曲呈現V字型，另一條腿的後踭則要按壓擺在地上的小腿肌肉。

第4步：踩在一個箱子或椅子上模擬走路時的動作，一隻腳抬起懸空，另一隻腳就完全踩在地上的感覺，保持住兩三秒拉伸小腿肌肉。

第4招：不制訂減脂瘦身計劃

相信大家在減肥的過程之中，第一步一定是制定減肥計劃，以為這樣才比較能夠看到體重下降或上升的狀況。其實這樣做無形之中給自己增加了巨大的壓力，讓自己對於量重磅上的數字非常敏感，甚至會焦慮不安。Seungjin剛開始減肥的時候也會制訂減肥目標，但她發現壓力太大了，從此就不制訂目標，只按照自己的步調去減。例如不強烈規定每天要做甚麼運動、要吃甚麼食物，或者只能吃多少分量的食物等，這樣才能持之以恒。

第5招：健身之後打卡

在完成每一個減肥階段或者健身運動之後，最好拍照保存下來。雖然在減肥初期自己的體態不是那麼好看，但是一次次的紀錄都可以變成減肥的動力，提醒自己還需要努力的地方。Seungjin現在就是每次健身之後對鏡自拍打卡，偶爾還會分享自己剛開始減肥的照片，即使不完美，卻非常勵志，鼓勵到自己和不同人繼續減肥，變成更健康的自己。