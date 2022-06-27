歐美紅星後悔拍的電影　琦溫斯莉最討厭係《鐵達尼號》？

荷里活紅星個個產量驚人，但並不是每部作品都令自己稱心滿意！其中有多位紅星就公開講過自己最後悔拍過邊套電影演過邊個角色。

琦溫斯莉討厭自己的演出

英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）雖然憑賣座片《鐵達尼號》（Titanic）上位，但原來她曾不滿自己在片中的演出並希望再演過。她說：「我所有戲都有問題，我邊睇邊諗：『真係？你真係咁演？』天啊！就連我嘅美國口音，我真係唔可以聽落去。實在好唔掂！我其實對自己所有演出都唔滿意，但睇《鐵達尼號》時，我就諗：『天啊，我想再演過。』」

辛康納利想「處死」占士邦

已故英國男星辛康納利（Sean Connery）雖然憑經典角色「占士邦」上位，但原來他當年曾後悔接拍他最後一部「占士邦電影」《鐵金剛勇破鑽石黨》（Diamonds Are Forever）！有指他當時已對「占士邦」一角生厭，並將該片所收取的片酬全數捐作善事。他曾直認討厭「占士邦」：「我總是憎恨那個該死的占士邦。我很樂意殺死他。」

賓艾佛力佐治古尼後悔演超英

超級英雄角色，對於一眾演員絕對是夢寐以求的角色，但個個都爭演超英，唔通個個都真係想演咩？！例如荷里活兩大巨星賓艾佛力（Ben Affleck）和佐治古尼（George Clooney）就曾因接演「超英」而留下「黑歷史」！

賓佬未做「蝙蝠俠」之前曾演過漫威（Marvel）的「夜魔俠」（Daredevil），只可惜並不成功！他曾直言後悔接演那個角色：「惟一一套我真係後悔拍嘅戲就係《夜魔俠》。呢套戲真係整死我。我愛那個故仔，那個角色，但必須承認最後那個敘述方式真係好大Ｘ鑊！或者就係因為套戲（失敗）而推動我去演蝙蝠俠。」至於佐治古尼，他就後悔接拍《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin），而他更認為是自己破壞了片中「蝙蝠俠」一角。

美瑾霍絲因得罪導演而被斷「米路」

憑《變形金剛》（Transformers）成名的荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）拍了兩集之後就沒有繼續拍第3集《變形金剛：黑月降臨》（Transformers: Dark of the Moon）。曾有指是因為美瑾「衰多口」而令她被飛出第3集。2009年在《黑》開拍前，美瑾受訪時曾忍唔住口狂鬧《變》導演︰「導演米高比爾（Michael Bay）在片場似希特拉。」與他合作似惡夢。