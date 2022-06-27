爆操女神︱Kylie C.用2招輕鬆踢走Bye Bye肉

繽FUN星網新節目《爆操女神》，集集都有圈中樣靚身材正的索女擔任健身教練，親身傳授成效大又簡單的Keep Fit 動作。而今次就由有36E「學霸甜心」之稱的Kylie C.（鄭杞瑤），穿上充滿健康性感美的運動裝，以一連4集教大家美女如何煉成。

第一集中Kylie C.示範2個簡單又易的肌肉訓練，將手臂的「ByeBye肉」收緊，令着小背心時，手臂更有條線美。她準備一對啞鈴，亦謂可以注500ml的清水的水樽代替，首先做三頭肌伸展訓練：「舉高一隻手，手臂要貼近耳邊，另一隻手做輔助， 手向臂向下，再向上伸展為之一下，呢個動作係收緊三頭肌舊肌肉，唔好做得太快或太慢，可以數住約2秒度，要做20下，做完就做另一邊手，動作係一樣，都係20下為之一Set，做4 Set就好足夠。」又說如覺得攰，在每Set期間休息30至40秒，可以隔日做這Set動作，毋須操之過急，以防肌肉太繃緊。

之後，Kylie C.再教大家訓練二頭肌，她說：「單臂彎舉，用另1隻手撳住做緊嗰隻手嘅二頭肌，都係同練三頭肌一樣，都係向上再向下，要Feel嗰舊肌肉郁動，動作都係唔可以太快或太慢，都係做20下，左右手交換做，20下為之一Set，做4 Set。」她又提議做以上兩個手臂訓練時，記緊要挺胸收腹，相信勤加練習，一定會令手臂肉變Firm變瘦，又說：「Bye Bye肉冇咗，篤檸檬時，就唔使驚手臂有兩舊肉揈吓揈吓咁肉酸啦！」