娛刺撈飯︱失無綫靠山　余德丞真係行錯棋？

有人入，自然有人出，無綫咁大間公司，人來人往都好正常，啱啱簡淑兒就喺零預警之下離巢，不過佢人氣同知名度始終爭啲，所以坊間冇乜迴響。上一個離開無綫，真真正正令人有「吓，竟然咁都走」感覺嘅藝人，肯肯定係余德丞。大家都仲好記得《青春不要臉》，喂等足九年終於有男一做，前途一片光明喎，到依家做KOL以自由身搵食，搞到最近畀人告，唔知Dickson有冇後悔呢？

余德丞離開無綫之後轉做KOL，同2個YouTuber合作拍試食片，主題係挑戰劣食，三個男人對一間扒房餐廳嘅食物好唔滿意，踩到盡之餘仲講晒粗口。扒房老闆對佢哋嘅批評好不滿，最後決定去差館報警，話告晒佢哋三個，仲連YouTube都告埋。扒房老闆之後接二連三發出公開信，叫余德丞向佢道歉，而Dickson就回應話，佢只係講番對食物嘅個人感受啫。

喺一間公司做咗8年，仲要係事業啱啱有起色，喺呢個時候離開，話余德丞冇掙扎就假。Dickson都同記者講，離巢之後冇咗大樹遮蔭，收入肯定唔穩定，亦都承認做YouTuber搵得唔多，話一定有擔心，連媽咪都擔心埋一份。Dickson加入TVB之後，曾經做過兒童節目，但因為後生靚仔身材好又有觀眾緣，終於有機會拍劇，喺《誇世代》入面騷朱古力腹肌，《福爾摩師奶》做人力車伕都搶鏡。到咗今年，Dickson更加做埋男一添。

睇番無綫劇近年走勢，上年台慶劇《拳王》平均收視得16.1點，《青春不要臉》收視過廿點，直頭係叫好又叫座，睇到觀眾對TVB劇嘅確切要求，就係希望睇到創新嘅劇本，同埋新鮮嘅面孔。Dickson個勢咁靚，又有觀眾緣喎，如果肯續約，未來一定更加入屋。就算撇開呢啲唔講，如果Dickson冇離巢，應該冇時間，又或者公司都唔會畀佢拍嗰條踩界試食片，依家就唔使畀人告啦。

Dickson曾經話自己係典型處女座，所有嘢都會諗過度過先去做，所以離巢咁大件事，肯定唔係一時衝動嘅決定。余德丞話，如果呢一刻續約，又會唔知續多幾多年，自己已經33歲喇，佢驚依家唔去試，第時想變已經冇機會，所以最後都係走。其實回復自由身之後，佢個YouTube Channel嘅訂閱人數，短短幾個月由萬幾大幅升到接近七萬，似乎唔少年輕網民，都好撐佢離巢喎。

你可能話，Like數只係浮雲，不過廣告商就肯定唔會死錯人。睇番余德丞個IG勁多業配，佢亦都承認最近有人用六位數字搵佢拍廣告，點睇佢都唔似撈唔掂喎。仲有呀，佢最近頻頻上viuTV做嘉賓，仲做埋電台節目主持，連佢拍檔Do姐鄭裕玲，都讚佢係可造之材，睇嚟Dickson嘅世界，真係可以無限大。

成日睇IG、Facebook啲港女人生格言，其中一個最呃到Like嘅，就係做人應該要喺適當時候跳出Comfort Zone。道理係人都知，但真正敢去改變嘅，點計都只係少數。不過要離開舒適圈，都要睇吓自己有幾多料嘅，Dickson本身係富二代，佢屋企手揸億億聲物業，就算呢次博衰咗，頂多只係冇面，經濟上根本唔會有問題。仲有佢假假哋都做過TVB男一，已經有基本知名度，所以離巢之後都Keep得住聲勢。

余德丞最近話，暫時都唔會再簽公司，第時想搞自家工作室，擁有自己嘅團隊搵真銀。有人話，路，係人行出嚟；但其實路，應該係由叻人行出嚟。Dickson後生有腦又肯搏，的確係值得擁有海闊天空嘅康莊大道。