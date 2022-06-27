MIRROR三子內鬥　陶大宇加入戰團「轉出宇宙」

第2期消費券即將派發，各大儲值支付平台為吸客力誘「轉會」，各出奇謀推出不同優惠外，更找來城中人氣最高的藝人宣傳，隨即掀起「跨世代」大混戰，58歲陶大宇以「洗腦歌」單挑Do姐鄭裕玲和姚焯菲、三大「鏡仔」姜濤、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）、歌手MC張天賦，以及只有4歲的李元元！

陶大宇憑翻唱《倒轉地球》加上招牌式「水撥手」紅爆網絡，最近被支付平台邀請拍「倒轉消費券」廣告。大宇一出，誰與爭鋒，今次陶大宇「加足料」唱廣告歌，配以「水撥手」及「掩面」等遠近馳名的台風，再把360度「轉出宇宙」的舞姿發揚光大，帶來石破天「驚」的震撼！網民指是揮之不去的「洗腦歌」兼有減肥作用，笑言雖然歌詞及歌曲「唔啱音」，但陶大宇出奇地唱到「好啱key」：「跟住佢狂唱狂跳狂轉，應該減到肥！」、「可以download做鬧鐘聲！」、「佢愈唱愈high，聽到我血壓都高埋！」、「爆青筋洗腦歌，成個腦都係！」更有網民把「賞點用都得，搭嘴、搭嗲、搭𨋢、搭港鐵」玩接龍：「搭單、搭的、搭枱、搭車」，更惡搞歌詞：「想點鬧都得！阿媽、阿哥、阿妹，唱衰佢！」

迎戰陶大宇的MIRROR，同時又有「內訌」，因三大「鏡仔」分別代表不同支付不台，人氣王姜濤跟陶大宇一樣在廣告中「喪轉」，有舞蹈底子的他當然應付自如，而廣告商不單搞燈光匯演播放「特大版姜濤」，更出動應援車走遍港九，至於Edan在廣告中晒演技一人分飾多角，Ian以型男look上陣吸Like。4歲的李元元則成為「賦二代」陪MC張天賦玩「自抽」，之前MC和MV女主角行超市傳緋聞，今次在廣告中奉旨跟肉騰騰的元元行超市。出名精明的Do姐鄭裕玲化身「着數姐」，帶住「國民初戀」姚焯菲搵「着數」！